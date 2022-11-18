ميريام فارس ونيكي ميناج ومالوما يشاركون في أول أغنية لمهرجان الفيفا للمشجعين

المصدر: د ب أ

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أنهي الثلاثي ميريام فارس ونيكي ميناج ومالوما تسجيل أول أغنية رسمية لمهرجان فيفا للمشجعين قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم بقطر.

وقال فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة :"شهدت الأغنية تعاون يهدف للجمع بين كرة القدم وصناع الموسيقي والتي ستعبر عن روح كأس العالم".

وأضاف أن مالوما سيشارك مع كل من ميريام فارس ونيكي ميناج في عرض الأمسية الافتتاحية لمهرجان فيفا للمشجعين بالدوحة، والذي سيفتح أبوابه للجماهير غدا قبل المباراة الأولي في كأس العالم بين قطر والإكوادور.

وقال مالوما بهذه المناسبة: "أنا سعيد جدا لكوني جزء من هذه الأغنية المنفردة في كأس العالم لطالما حلمت بفرصة كهذه، إن عرض الموسيقى اللاتينية على هذا المسرح العالمي مع فنانتين رائعتين تغنيان باللغتين الإنجليزية والعربية سيرتقي بثقافتنا إلى مستوى آخر".

من جانبها عبرت ميريام فارس عن سعادتها بالمشاركة في تأليف وترتيب وتصميم رقصات وعروض الأغنية، مشيرة إلى أنها تشرفت بالعمل مع اثنين من الفنانين العالميين المفضلين بالنسبة لها.

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