أرسنال يعين إيدو في منصب المدير الرياضي

المصدر: د ب أ

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قرر نادي أرسنال الإنجليزي تعيين مديره التقني البرازيلي إيدو، في منصب المدير الرياضي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن لاعب وسط أرسنال السابق والبالغ من العمر 44 عاما، والذي أصبح أول مدير تقني في أرسنال عام 2019، كان هدفا للعديد من الأندية الأوروبية.

وذكر أرسنال في بيان له: "يسعدنا الإبلاغ عن تعيين إيدو كأول مدير رياضي في تاريخ النادي".

وأضاف البيان: "وبموجب منصب إيدو الجديد فإنه سيكون مسؤولا عن أكاديميتنا بالإضافة إلى مسؤولياته في فريقي الرجال والسيدات".

وكان إيدو، الذي لعب لمدة أربعة أعوام مع أرسنال بين عامي 2001 و2005 وشارك في 15 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، قد عاد إلى النادي في منصب المدير التقني بعدما شغل المنصب ذاته في الاتحاد البرازيلي في صيف عام 2019.

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