شكوك حول مشاركة حارس منتخب تونس في المونديال

المصدر: رويترز

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تحوم شكوك حول استمرار الحارس البشير بن سعيد في تشكيلة منتخب تونس في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر بعدما تعرض لإصابة عضلية أمس الأربعاء.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان اليوم الخميس إن سعيد يعاني من إصابة عضلية وسيحتاج إلى راحة لمدة أسبوع واحد على الأقل، لكنه سيخضع لفحص إضافي يوم الأحد المقبل.

وأضاف الاتحاد أن آخر موعد لتغيير أي لاعب في التشكيلة يتوافق مع اليوم الذي يسبق أول مباراة للفريق في كأس العالم، لذا يحق لتونس تغيير أي لاعب مصاب أو مريض حتى يوم 21 نوفمبر .

وتبدأ تونس مشوارها أمام الدنمرك يوم 22 نوفمبر ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا فرنسا بطلة العالم وأستراليا.

ومن غير المرجح أن تواجه تونس مشكلة حتى في حال غياب سعيد، حيث تضم التشكيلة الحالية المكونة من 26 لاعبا أربعة حراس للمرمى في خطوة غير معتادة.

وإلى جانب سعيد، تضم تشكيلة تونس ثلاثة حراس هم أيمن دحمان ومعز حسن وأيمن المثلوثي (البلبولي).

وتنطلق نهائيات كأس العالم بمباراة قطر صاحبة الأرض أمام الإكوادور يوم الأحد المقبل.

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