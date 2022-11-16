الكوري الجنوبي سون يستعين بـ"قناع واق" للمشاركة في كأس العالم

المصدر: د ب أ

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قال سون هيونج مين، نجم منتخب كوريا الجنوبية وفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، إنه على استعداد لتحمل المخاطر لإضفاء البهجة على جماهير بلاده في كأس العالم.

وشارك سون في تدريبات منتخب كوريا الجنوبية مؤخرا وهو يرتدي قناعا واقيا.

وكانت مشاركة سون بكأس العالم موضع شك، بعدما أصيب بكسر في عينه اليسرى خلال لقاء توتنهام وأولمبيك مارسيليا الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الشهر الحالي، مما تسبب في غيابه عن آخر ثلاث مباريات للفريق اللندني قبل كأس العالم.

ورغم ذلك، انضم سون لقائمة منتخب كوريا الجنوبية، المكونة من 26 لاعبا، التي أعلن عنها البرتغالي باولو بينتو مدرب الفريق، قبل أن يشدد اللاعب لاحقا على عدم غيابه عن المونديال "من أجل العالم".

وأظهرت الكاميرات سون في تدريب كوريا الجنوبية في العاصمة القطرية الدوحة وهو يرتدي قناعًا واقيًا، اليوم الأربعاء، فيما بدا اللاعب مستعدا لتحمل المخاطر من أجل الظهور في المونديال.

وقال سون "أنا لست طبيبا، من الصعب علي أن أقول متى يمكنني اللعب. سأبذل قصارى جهدي في ظل هذه الظروف".

وأضاف سون "من وجهة نظر الجماهير، ربما تكون احتمالات الغياب كبيرة، لكن لاعبي كرة القدم يتنافسون دائمًا في ظل مثل هذه المخاطر".

وأوضح النجم الكوري الجنوبي "أريد فقط أن أمنح جماهيرنا البهجة والأمل. أنا على أتم استعداد لتحمل هذه المخاطر".

وتابع "كل من يأتي إلى كأس العالم يريد أن يلعب بشكل جيد، لكن الأمر يتطلب أكثر من ذلك. بالحديث بواقعية، من المهم أن تكون مستعدًا للمباريات أكثر من مجرد الرغبة في اللعب بشكل جيد".

وأشار سون "لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل، لكني أريد أن أجعل هذه كأس عالم خاصة، باستخدام كل ما أملك من طاقة".

وبينما لاتزال مشاركة سون غير مؤكدة في مباراة منتخب كوريا الجنوبية الافتتاحية بالمجموعة الثامنة ضد منتخب أوروجواي في 24 نوفمبر الجاري، يشعر نجم توتنهام بالفعل بالراحة وهو يرتدي قناعه الواقي.

وكشف سون "لقد فوجئت في البداية بمدى الراحة التي شعرت بها بعد ارتداء القناع. يبدو الأمر مختلفًا قليلاً هنا عما هو عليه في إنجلترا، لأن الجو هنا أكثر سخونة وقد تعرقت كثيرًا اليوم".

واختتم سون حديثه قائلا "أقنعة الكربون هذه خفيفة حقًا، ومن المحتمل ألا تنكسر. إذا انكسر القناع، فهذا يعني أن شيئًا ما قد حدث لوجهي، لذلك آمل ألا يحدث ذلك".

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