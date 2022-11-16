استعدادات مونديال قطر.. كرواتيا تهزم السعودية

المصدر: د ب أ

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فاز منتخب كرواتيا لكرة القدم على نظيره السعودي 1 / صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء ،في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس العالم بقطر التي تنطلق الأحد المقبل.

ويدين المنتخب الكرواتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أندريه كراماريتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

ويتواجد المنتخب الكرواتي في المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم بجوار منتخبات المغرب وكندا وبلجيكا، حيث يستهل مبارياته بمواجهة المنتخب المغربي يوم الأربعاء المقبل.

فيما يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة مع منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ويبدأ مبارياته في البطولة بمواجهة المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل.

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