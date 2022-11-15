غاريث بيل مستعد بنسبة 100% لقيادة ويلز في "مونديال قطر"

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد غاريث بيل قائد منتخب ويلز أنه لائق بنسبة 100% للمشاركة مع منتخب بلاده في أول نهائيات كأس العالم لكرة القدم تخوضها البلاد منذ عام 1958.

واللاعب البالغ من العمر 33 عاماً هو كبير هدافي ويلز على الإطلاق برصيد 40 هدفاً في 108 مباريات، لكنه عانى من الإصابات هذا الموسم.

وتبدأ ويلز حملتها في النهائيات أمام الولايات المتحدة، الاثنين المقبل، وستواجه أيضاً إيران وإنجلترا في المجموعة الثانية.

وقال بيل خلال مؤتمر صحفي الاثنين: "أنا بصحة جيدة ومستعد للبدء. إذا كنت بحاجة للعب ثلاث مباريات لمدة 90 (دقيقة) فسأخوض ثلاث مباريات كاملة.. الأمر يتسم بالصعوبة، ذهنياً أكثر من أي شيء آخر. أعتقد أنه بالنسبة للجميع، وخلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية، كان الأمر صعباً. حتى سماع القصص الخاصة بإصابة لاعبين ليدركوا أنهم سيغيبون عن كأس العالم كان صعباً".

وأضاف: "التحدث إلى عدد من اللاعبين، كان أمراً صعباً على الصعيد الذهني في ظل مشاركتهم في مباريات الدوري مطلع الأسبوع الحالي.. نصلي فقط من أجل عدم التعرض لأي إصابة على الإطلاق لأنها بطولة كبيرة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز