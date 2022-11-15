تيم كاهيل : نهائي المونديال بين البرازيل وبلجيكا وأتوقع وصول قطر لدور الثمانية

المصدر: د ب أ

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توقَّع النجم الأسترالي تيم كاهيل سفير كأس العالم 2022 في قطر، أن يشهد المونديال تتويج المنتخب البرازيلي باللقب السادس في تاريخه، على حساب منتخب بلجيكا في المباراة النهائية باستاد لوسيل في 18 من الشهر المقبل.

وقال أسطورة كرة القدم الأسترالية، في حوار لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث قبل انطلاق المنافسات يوم الأحد المقبل، إن مونديال قطر سيسجل أفضل ظهور لمنتخب أستراليا في تاريخ مشاركاتها، وتنبأ بأن يفجر منتخب بلاده مفاجأة مدوية بإقصاء ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني من دور الستة عشر.

وقال كاهيل، الذي شارك في أربع نسخ من كأس العالم: "آمل أن ينجح منتخب بلادي في تحقيق هذه المفاجأة. سنصل إلى ربع النهائي عبر بوابة منتخب التانجو، إن نجحنا في إيقاف خطورة ليونيل ميسي."

وحملت توقعات الهداف التاريخي لأستراليا تفاؤلاً كبيراً تجاه أداء المنتخبات الأفريقية في المونديال، خاصة منتخب السنغال، الذي تنبأ كيهل أن يواصل مشواره حتى نصف النهائي قبل أن يصطدم بمنتخب السامبا،

وقال: "عندما تنظر إلى لاعبي السنغال والكاميرون وغانا، تجد العديد منهم يلعبون في أفضل دوريات كرة القدم بالعالم، فضلاً عن أن هذه الدول تزخر دائماً بمواهب كروية مميزة. وسيمثل مونديال قطر نسخة استثنائية من كأس العالم إن خرج أحد المنتخبات الأفريقية عن المألوف وفاز بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ القارة، وكسر احتكار منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية للقب البطولة منذ انطلاق نسختها الأولى في 1930."

وفيما يتعلق بالمنتخبات العربية، توقع سفير كأس العالم أن يتأهل منتخبا قطر والسعودية للمراحل الإقصائية، وتنبأ أن يحقق العنابيّ مفاجأة كبرى بهزيمة منتخب الأسود الثلاثة في دور الستة عشر، وقال: "لقد لعبت في إنجلترا، ولكنني أقيمُ في دولة قطر وأعمل في أكاديمية أسباير. وتوقعي بفوز المنتخب القطري على نظيره الانجليزي اختيار قد تحركه العاطفة من قبيل مساندة الطرف الأقل حظاً في الفوز، لكن العنابي يمتلك ما يؤهله لتحقيق المفاجأة."

ويتوقع نجم نادي إيفرتون الإنجليزي السابق أن يجمع النهائي بين منتخبي البرازيل وبلجيكا في مباراة مثيرة على أرضية استاد لوسيل بحضور أكثر من 80 ألف متفرج، وقال: "أنا من كبار مشجعي المنتخب البلجيكي فنياً وإدارياً، ولكن البرازيل الآن أقوى منتخب في العالم، وقد شهد العالم مؤخراً إعلان قائمة لاعبي الفريق المشاركين في المونديال، والتي تضم نخبة من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، ما يجعل فرص السامبا في الفوز باللقب أكبر من أي منتخب آخر."

وبعيداً عن توقعاته لنتائج المنتخبات، رشح كاهيل الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، للحصول على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في المونديال، وقائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، قائد توتنهام الإنجليزي، للفوز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في البطولة، كما اختار حارس عرين المنتخب البلجيكي تيبو كورتو، نجم ريال مدريد الإسباني، للفوز بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى.

يشار إلى أن منتخب أستراليا تأهل إلى مونديال قطر 2022 بعد فوزه على منتخب بيرو في مباراة مثيرة جمعت بينهما في الملحق القاري المؤهل لكأس العالم، في استاد أحمد بن علي بالدوحة، في حزيران/يونيو الماضي. وتعد هذه المرة الخامسة على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب الأسترالي لنهائيات كأس العالم، والسادسة في تاريخه.

وجاءت أفضل نتائج المنتخب الأسترالي في مونديال ألمانيا 2006 عندما تأهل إلى دور الـ16، قبل أن يطيح به المنتخب الإيطالي، الذي واصل مسيرته للفوز بلقب البطولة.

وتتنافس أستراليا في مونديال قطر ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم فرنسا والدنمارك وتونس، ويستضيف استاد الجنوب جميع مباريات منتخب الكنجارو في دور المجموعات، ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة فرنسا بطل العالم يوم 22 نوفمبر الجاري، ثم يلاقي تونس بعدها بأربعة أيام، قبل لقاء الدنمارك يوم 30 نوفمبر، في ختام منافسات المجموعة .



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