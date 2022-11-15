ديشان: فرنسا لديها بدائل جاهزة لتعويض كيمبمبي

المصدر: رويترز

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سيغيب المدافع بريسنل كيمبمبي عن صفوف فرنسا في كأس العالم لكرة القدم بسبب الإصابة لكن المدرب ديدييه ديشان سيكون لديه إبراهيما كوناتي ودايو أوباميكانو كخيارين لتعويضه خلال المباراة الافتتاحية أمام أستراليا.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين إن ديشان استدعى الثنائي ماركوس تورام مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ وأكسيل ديساسي مدافع موناكو لإكمال قائمة المنتخب.

وانضم ديساسي للقائمة بعد انسحاب كيمبمبي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال ديشان للصحفيين الاثنين "كيمبمبي لا يمتلك كل العناصر ليكون جاهزا.

"هو صادق مع نفسه ويواجه الواقع بشجاعة رغم أنه مؤلم".

وبسؤاله عن خياراته لتعويض كيمبمبي، أضاف مدرب فرنسا "كوناتي وأوباميكانو. أعلم حقا ماذا سأفعل ضد أستراليا".

وقال ديشان أيضا إن رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد البالغ عمره 29 عاما، والمنضم للقائمة بالرغم من إصابته، يحقق تقدما جيدا.

وقال ديشان "يتدرب بالكرة ويقدم أداء جيدا. لديه خطوات سيتخذها في الأيام القليلة المقبلة، لكنه بخير ومعنوياته عالية.

"لن نقوم باتخاذ قرارات سريعة. من المفترض أن يكون متاحا لأول مباراة".

وتبدأ فرنسا مشوارها في البطولة بمواجهة أستراليا يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني قبل أربعة أيام من اللعب أمام الدنمرك ثم تونس في 30 نوفمبر بالمجموعة الرابعة.

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