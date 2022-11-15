بعثة منتخب تونس تحظى باستقبال حافل في قطر

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

حظت بعثة المنتخب التونسي لكرة القدم باستقبال حافل لدى وصولها مساء الاثنين الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

ووصلت بعثة المنتخب الى مطار الدوحة قادمة من السعودية التي شهدت المعسكر التدريبي الأخير قبل خوض النهائيات.

وتجمع عدد كبير من مشجعي نسور قرطاج بقمصان منتخب تونس، أمام مقر الاقامة الرسمي للمنتخب وبدأوا بترديد الأغاني بحماس.

ومن المتوقع ان يحظى المنتخب التونسي بتشجيع كبير من الآلاف من أفراد الجالية المقيمين بقطر ومن الجماهير المتوافدة من تونس ومن دول أوروبية وخليجية مثلما حدث خلال مباريات كأس العرب التي اقيمت على الأراضي القطرية قبل عام.

وقال رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء "الجمهور التونسي ظاهرة ايجابية حقيقية في العالم.. اليوم كان متميزا بحضوره وتشجيعه وعفويته ونتوقع تشجيعا كبيرا خلال المباريات. نأمل ان نسعده وألا نخيب آماله".

وتابع الجريء في تصريحه لقناة الكاس القطرية "أرجو أن تساهم المنتخبات العربية في نجاح العرس العالمي العربي ليكون بوابة لإقامة تظاهرات أخرى عالمية على الأراضي العربية".

وتشارك تونس في المونديال للمرة السادسة وتلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك واستراليا، حيث تأمل في تخطي الدور الأول للمرة الأولى في تاريخها.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز