أدو مدرب غانا يتوقع أن يترك فريقه بصمة كبيرة في كأس العالم

المصدر: رويترز

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يتوقع أوتو أدو المدرب المؤقت لمنتخب غانا أن يترك فريقه بصمة كبيرة في كأس العالم لكرة القدم في قطر حيث يتأهب الفريق لمشاركته الرابعة في النهائيات.

وتولى أدو، الذي لا يملك خبرة سابقة في التدريب على أعلى المستويات، مسؤولية غانا في فبراير بعد إقالة ميلوفان رايفاتش عقب الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية.

وقال أدو لموقع الاتحاد الدولي (الفيفا) على الانترنت "يمكننا الفوز على أي منافس. الأمر متروك للاعبين، وليس أنا. الأداء هو الذي أوصلهم إلى هذا الحد. يتمتعون بالكفاءة والجودة معي أو بدوني.

"دوري وضعهم في المراكز الصحيحة حتى يتمكنوا من تقديم أفضل أداء لهم مع الكرة ودونها. يجب أن يكونوا قادرين على اللعب بروح الفريق".

وسيقود أدو، الذي يجمع بين دوره كمدرب للمواهب في بروسيا دورتموند ومنصبه مع المنتخب الوطني، غانا في مباراتها الافتتاحية للمجموعة الثامنة أمام البرتغال في 24 نوفمبر تشرين الثاني قبل أن يواجه كوريا الجنوبية بعد أربعة أيام أخرى وكذلك أوروجواي في الثاني من ديسمبر .

وقال أدو "نواجه ثلاثة منافسين في غاية القوة ويمكن أن نخسر جميع المباريات الثلاث أو نفوز في جميع المباريات الثلاث. الأمر متروك لنا وكيف نتكيف مع أسلوب لعبهم، وكيف نوقفهم، وكيف نعمل معا كفريق واحد.

"كل مباراة مختلفة وستكون المباراة الأولى حاسمة. تعتمد المباريات اللاحقة على المباراة الأولى. إذا خسرنا، نحتاج إلى أن نكون أكثر شراسة وهجوما في المباراة الثانية، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكننا إعداد أنفسنا بشكل مختلف".

وستلعب غانا مع أوروجواي في تكرار لمباراة دور الثمانية المثيرة للجدل في 2010 والتي فاز بها المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية بركلات الترجيح ليحرم منتخب غانا من أن يصبح أول فريق أفريقي يصل إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم.

وقال أدو "أنا متأكد من أن هذا الأمر سيكون في ذهن بعض اللاعبين لأنها كانت مباراة حاسمة، ليس فقط لغانا ولكن لأفريقيا ككل".

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