استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي قبل المونديال

المصدر: د ب أ

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قرر الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم استبعاد اللاعب فهد المولد من القائمة المشاركة في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وذكر المنتخب السعودي في بيان أن القرار جاء بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية الخاصة باللاعب، وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأضاف البيان أنه بناء على ذلك وكإجراء احترازي قرر المدير الفني استبعاد اللاعب من القائمة المشاركة في كأس العالم واستدعاء اللاعب نواف العابد.

وكان المدرب الفرنسي أعلن أمس الأول الجمعة قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم والتي ضمت 26 لاعبًا هم محمد العويس، ومحمد اليامي، ونواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد البريك، وعبدالإله العمري، وعلي البليهي، وعبدالله مادو، وحسان تمبكتي، وسعود عبدالحميد، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري، وعبدالإله المالكي، ومحمد كنو، وعبدالرحمن العبود، وسامي النجعي، وهتان باهبري، وناصر الدوسري، وعلي الحسن، ورياض شراحيلي، وعبدالله عطيف، وهيثم عسيري، وفهد المولد، وصالح الشهري، وفراس البريكان، قبل أن يتم اليوم استبعاد المولد ليحل بدلًا منه العابد.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بكأس العالم حيث يفتتح مشواره بمواجهة الأرجنتين يوم 22 من الشهر الجاري قبل أن يواجه بولندا والمكسيك يومي 26 و30 من الشهر ذاته على الترتيب.

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