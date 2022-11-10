رونالدو وعناصر الخبرة على رأس قائمة البرتغال لكأس العالم

المصدر: رويترز

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أعلن فرناندو سانتوس مدرب البرتغال قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2022، والتي شهدت وجود عناصر الخبرة المتمثلة في كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وبيبي مدافع بورتو والحارس روي باتريسيو.

وضم المدرب المتوج ببطولة أوروبا 2016، 26 لاعبا، في قائمة المنتخب الذي كان المركز الثالث عام 1966 هو أفضل إنجازاته في نهائيات كأس العالم.

ولم تشهد القائمة اسم ريناتو سانشيز لاعب وسط باريس سان جيرمان.

وسيطر الدوري الإنجليزي الممتاز، على اختيار سانتوس، حيث ضم عشرة لاعبين من أندية مختلفة.

وتفتتح البرتغال مشوارها في البطولة بمواجهة غانا يوم 24 نوفمبر، قبل اللعب أمام أوروجواي وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة.

وجاءت قائمة البرتغال على النحو التالي:

حراس مرمى: ديوجو كوستا - روي باتريسيو - جوزيه سا

المدافعون: جواو كانسيلو - روبن دياز - ديوجو دالوت - بيبي - دانيلو بيريرا - أنطونيو سيلفا - نونو منديز - رفائيل جيريرو.

لاعبو الوسط: روبن نيفيز - وليام كارفاليو - جواو بالينيا - برونو فرنانديز - فيتينيا - أوتافيو - ماتيوس نونيز - برناردو سيلفا - جواو ماريو.

المهاجمون: كريستيانو رونالدو - جواو فيلكس - رافائيل لياو - ريكاردو هورتا - أندريه سيلفا - جونسالو راموس.

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