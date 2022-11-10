ماديسون وويلسون وراشفورد ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا لكأس العالم

المصدر: رويترز

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ضمت إنجلترا جيمس ماديسون لاعب خط وسط ليستر سيتي المتألق لتشكيلتها لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، اضافة لاختيار الثنائي الهجومي كالوم ويلسون وماركوس راشفورد.

ولم يلعب وماديسون وويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد مع إنجلترا منذ عام 2019، لكن تم مكافأتهما على البداية الجيدة للموسم المحلي الحالي في الفترة التي سبقت بطولة هذا الشهر.

وكانت مسألة ضم ماديسون هي النقطة المحورية للحديث في الأشهر الأخيرة، لكن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما شارك بشكل واضح منذ بداية الموسم الماضي في 30 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 18 هدفا سجلها و12 تمريرة حاسمة، مع تسجيل قائد إنجلترا هاري كين (38 هدفا) رقما أعلى منه ليصبح الأعلى اجمالا بين اللاعبين الإنجليز في هذه الفترة.

وقال غاريث ساوثجيت مدرب انجلترا "إنه (ماديسون) يلعب بشكل جيد.

"قلنا دائما أنه لاعب جيد. نال حقه. نعتقد أنه يمكن أن يمنحنا شيئا مختلفا بعض الشيء عن بقية المهاجمين الذين لدينا.

"أعتقد أنه في مراحل مختلفة كانت هناك نقاشات حول جيمس.

"قبل بطولة أوروبا (العام الماضي)، لم أكن أعتقد أنه كان ضمن اطار المنافسة حيث كان يعاني من مشكلة في أعلى الفخذ. في سبتمبر الماضي، كان النقاش الخاص بضمه مسألة عادلة.

"إنه يلعب بشكل جيد مثل أي لاعب مهاجم في بلادنا. إنه مختلف بعض الشيء عن الآخرين. أعتقد أننا قد نحتاج إلى ذلك".

وراشفورد لاعب مانشستر يونايتد هو مهاجم آخر استطاع هز الشباك هذا الموسم، الأمر الذي أقنع مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت بإعادته إلى التشكيلة بعد أن ظهر آخر مرة كبديل في نهائي بطولة أوروبا 2020 في يوليو تموز الماضي.

وتلقى إيفان توني مهاجم برنتفورد أول استدعاء له لمباريات دوري الأمم الأوروبية ضد إيطاليا وألمانيا في سبتمبر أيلول، لكنه غاب عن الاختيارات مع تفضيل مدرب إنجلترا لويلسون وراشفورد.

وتم استبعاد جيمس وارد-براوز لاعب وسط ساوثامبتون من القائمة النهائية المؤلفة من 26 لاعبا وتم تفضيل كونور جالاجر لاعب تشيلسي بدلا منه في حين لم يتم ضم تامي أبراهام مهاجم روما ومدافع ميلان فيكايو توموري.

وتم ضم ثنائي مانشستر سيتي كايل ووكر وكالفن فيليبس، الذي تعرض للإصابة خلال معظم الموسم، مع مدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير على الرغم من عدم لعبه بانتظام مع ناديه.

وتبدأ إنجلترا حملتها في كأس العالم أمام إيران في 21 نوفمبر تشرين الثاني الجاري وستواجه أمريكا وويلز أيضا ضمن المجموعة ذاتها.

وجاءت تشكيلة المنتخب الانجليزي على النحو التالي:

حراس المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون) نيك بوب (نيوكاسل يونايتد) آرون رامسدال (أرسنال).

المدافعون: ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) كونور كوادي (إيفرتون على سبيل الإعارة من ولفرهامبتون واندرارز) إريك داير (توتنهام هوتسبر) هاري ماجواير ولوك شو (مانشستر يونايتد) جون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي) كيران تريبيير (نيوكاسل يونايتد) بن وايت (أرسنال).

لاعبو الوسط: جود بلينجهام (بروسيا دورتموند) كونور جالاجر (تشيلسي) جوردان هندرسون (ليفربول) ميسون ماونت (تشيلسي) كالفن فيليبس (مانشستر سيتي) ديكلان رايس (وست هام يونايتد).

المهاجمون: فيل فودن وجاك جريليش (مانشستر سيتي) هاري كين (توتنهام هوتسبر) جيمس ماديسون (ليستر سيتي) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) بوكايو ساكا (أرسنال) رحيم سترلينج (تشيلسي) كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد).

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