قائمة اللاعبين الغائبين عن كأس العالم بقطر للإصابة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

فيما يلي قائمة باللاعبين الغائبين عن كأس العالم لكرة القدم في قطر من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر بسبب الإصابة.

* فواز القرني (السعودية)

أصيب فواز القرني حارس منتخب السعودية خلال الوجود في معسكر منتخب السعودية في أبوظبي، وأعلن ناديه الشباب في 31 أكتوبر خضوعه لجراحة ناجحة، وذكرت تقارير أنه سيغيب عدة أشهر.

* بول بوجبا (فرنسا)

أصيب بوجبا في ركبته خلال فترة ما قبل بداية الموسم وخضع لجراحة في سبتمبر أيلول لإصلاح اصابة في غضروف مفصلي.

أستأنف اللاعب البالغ من العمر 29 عاما التدريبات لكن في 31 أكتوبر قالت وكيلة أعماله إن لاعب خط الوسط لن يعود إلى اللعب مع يوفنتوس ولا فرنسا بطلة العالم قبل كأس العالم بقطر.

* نجولو كانتي (فرنسا)

تلقت آمال لاعب وسط تشيلسي ضربة قوية خلال فترة التعافي من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ والتي أجبرته على الاكتفاء بالمشاركة في مباراتين فقط هذا الموسم. سيغيب لأربعة أشهر بعد خضوعه لجراحة.

* تيمو فيرنر

أصيب تيمو فيرنر (26 عاما) مهاجم منتخب ألمانيا في الكاحل ليخرج في الشوط الأول خلال انتصار فريقه رازان بال شبورت لايبزيج 4-صفر على شاختار دونيتسك في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في مطلع نوفمبر وسيغيب حتى نهاية 2022.

* ريس جيمس (إنجلترا)

تعرض اللاعب البالغ عمره 22 عاما لإصابة في الركبة خلال مواجهة تشيلسي ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا وقال إنه لن يكون جزءا من تشكيلة انجلترا في النهائيات.

* ديوجو جوتا (البرتغال)

سيغيب مهاجم ليفربول بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال الفوز على مانشستر سيتي، لكن مدربه يورغن كلوب قال إنه ربما لن يحتاج إلى جراحة.

* بيدرو نيتو (البرتغال)

سيخضع جناح ولفرهامبتون واندرارز البالغ عمره 22 عاما لجراحة في الكاحل بسبب إصابته أمام وست هام يونايتد في أكتوبر.

* أبوبكر كمارا (فرنسا)

عانى لاعب وسط أستون فيلا من إصابة في الركبة في سبتمبر وسيغيب لما بعد كأس العالم.

* أرتور ميلو (البرازيل)

تعرض لاعب الوسط المعار إلى ليفربول لإصابة عضلية خلال الاستعداد لمواجهة رينجرز في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر.

* سكوت كينيدي (كندا)

تعرض المدافع البالغ من العمر 25 عاما لإصابة في الكتف في نهاية أكتوبر أثناء مشاركته مع فريق يانريجنزبورج في دوري الدرجة الثانية الألماني.

* خيسوس "تيكاتيتو" كورونا (المكسيك)

أصيب جناح إشبيلية بكسر في كاحله الأيسر أثناء تدريبه مع ناديه المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني في أغسطس الماضي وخضع لجراحة.

اختير اللاعب البالغ من العمر 29 عاما ضمن التشكيلة الأولية لمدرب المكسيك جيراردو مارتينو المكونة من 31 لاعبا لكن مدرب إشبيلية خورخي سامباولي قال إنه قد يعود إلى التدريبات فقط بحلول ديسمبر.

* بن تشيلويل (إنجلترا)

أصيب بن تشيلويل ظهير أيسر منتخب إنجلترا في عضلات الفخذ الخلفية في الوقت المحتسب بدل الضائع لمباراة فاز فيها تشيلسي 2-1 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا وقال بعدها بأيام إنه عانى من "إصابة كبيرة" ستبعده عن نهائيات كأس العالم.

لاعبون من المحتمل تعافيهم

فيما يلي قائمة بمجموعة لاعبين من المحتمل تعافيهم قبل انطلاق البطولة.

* ساديو ماني (السنغال)

قال نادي بايرن ميونيخ الألماني إن مهاجمه السنغالي ساديو ماني تعرض لإصابة في عظمة الشظية بالقدم اليمنى وسيغيب عن آخر مباراة لبايرن في دوري الدرجة الأولى الألماني قبل كأس العالم مما يترك مشاركته في البطولة محل شك.

* باولو ديبالا (الأرجنتين)

قال جوزيه مورينيو مدرب روما إن اللاعب الأرجنتيني تعرض لإصابة "صعبة جدا" وهي التواء في عضلة بالفخذ عندما كان في طريقه لتسديد ركلة جزاء أمام ليتشي.

* أنخيل دي ماريا (الأرجنتين)

غاب جناح يوفنتوس حتى بداية نوفمبر بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ إذ قال النادي إنه بحاجة لثلاثة أسابيع للتعافي.

* رونالد أراوخو (أوروجواي)

فضل مدافع برشلونة الخضوع لجراحة في الفخذ في نهاية سبتمبر الماضي، وقال إنه اتخذ هذا القرار لاستعادة لياقته بشكل كامل في "أسرع وقت ممكن".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز