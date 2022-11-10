أوروجواي تترقب تطور إصابة كافاني قبل كأس العالم

المصدر: د ب أ

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سيغيب إدينسون كافاني مهاجم أوروجواي عن مباراة بلنسية أمام ريال بيتيس يوم الخميس إذ يتعافى من إصابة في الكاحل قبل أقل من أسبوعين على أولى مباريات بلاده في كأس العالم أمام كوريا الجنوبية.

وقال جينارو جاتوسو مدرب بلنسية إنه يأمل في مشاركة كافاني بكأس العالم رغم أن كاحله الأيمن لا يزال مصابا.

وأبلغ جاتوسو الصحفيين اليوم الأربعاء "بذل إدي قصارى جهده في آخر خمسة أو ستة أيام ليتمكن من اللعب، لكن كاحله لا يزال متورما بشدة. أبدى استعدادا هائلا، لكنه لا يمكنه التدرب".

وسجل المهاجم (35 عاما) أربعة أهداف في سبع مباريات بالدوري الإسباني مع بلنسية هذا الموسم، لكن المدرب كشف أنه كان يتلقى علاجا مستمرا بعدما اضطر لمغادرة الملعب في مواجهة برشلونة في نهاية أكتوبر الماضي.

وقال المدرب الإيطالي "خضع لفحوصات قبل أسابيع قليلة وكاحله بحالة أفضل... لكنه يتألم كلما تعرض لكدمة".

وقال جاتوسو إن قرار استدعاء كافاني يعود لمدرب أوروجواي دييجو ألونسو وجهازه الفني.

وتلعب أوروجواي في المجموعة الثامنة التي تضم البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

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