ضربة موجعة للمنتخب الإنجليزي قبل كأس العالم

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد ريس جيمس، الظهير الأيمن للمنتخب الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إنه لن يشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في قطر بالشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما بدأ كأساسي في آخر أربع مباريات للمنتخب الإنجليزي قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة في مباراة مع فريقه تشيلسي الإنجليزي في مواجهة ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا في 11أكتوبر الماضي.

وأعلن تشيلسي أن جيمس يواجه خطر الغياب لمدة ثمانية أسابيع، وهو ما يعني وصول كأس العالم لمرحلة دور الثمانية.

وقال جيمس عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "هذا أمر مدمر".

وأضاف: "حينما تعرضت للإصابة في ركبتي كنت أعلم أن المشاركة في كأس العالم ستكون صعبة، لكنني شعرت بأنها ستكون ممكنة".

وتابع جيمس: "لقد عملت بجد أكثر مما كنت أعتقد أنني يمكنني فعله، وأعتقد حقا أنني استطيع مساعدة الفريق".

يذكر أن المنتخب الإنجليزي يتواجد في المجموعة الثانية بكأس العالم إلى جانب منتخبات ويلز وأمريكا وإيران.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز