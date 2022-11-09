الإكوادور تحافظ على مكانها في كأس العالم

المصدر: د ب أ

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احتفظ منتخب الإكوادور لكرة القدم بمكانه في بطولة كأس العالم 2022 بعدما حكمت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) الثلاثاء لصالح الإكوادور، عقب محاولات من تشيلي وبيرو لإبعاد منتخب الأكوادور من البطولة.

وتقدمت تشيلي وبيرو باستئناف لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدما اكتشفا أن الإكوادور أشركت بيرون كاستيلو الظهير الأيمن، غير المؤهل، في التصفيات.

وقدم اتحاد تشيلي لكرة القدم اثبات أن كاستيلو ولد في كولومبيا وليس الإكوادور، كما هو مذكور في الوثائق الرسمية الخاصة باللاعب.

ورفض فيفا كل التهم في يونيو وكذلك في سبتمبر عندما ظهرت أدلة أخرى، ولكن تشيلي وبيرو توجها للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي باستئناف آخر.

ولكن جلسة الاستماع التي أقيمت يومي 4 و5 نوفمبر حكمت بأنه لا يوجد أي خرق للقواعد بشأن الأهلية، وهو ما منح منتخب الإكوادور حق المشاركة في البطولة التي ستقام في قطر هذا الشهر.

ولكن سيخصم من منتخب الإكوادور ثلاث نقاط في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد اكتشاف استخدامه معلومات خاطئة للحصول على جواز سفر للاعب مولود في كولومبيا.

وسيتعين على منتخب الاكوادور الذي سيواجه المنتخب القطري في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 20 نوفمبر، دفع غرامة قدرها 100 ألف فرانك سويسري (605ر101 دولار).

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