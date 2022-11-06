مدرب منتخب تونس يوجه الدعوة لـ16 لاعبا للمشاركة في معسكر بالسعودية

المصدر: د ب أ

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وجه مدرب المنتخب التونسي جلال القادري الدعوة لـ16 لاعبا للمشاركة في المعسكر التدريبي بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية استعداد لنهائيات كأس العالم بقطر 2022.

ويستمر المعسكر التدريبي من السادس إلى يوم 13 من الشهر الجاري.

وضمت القائمة، التي خلت من اللاعبين المحترفين في البطولات الأوروبية، أربعة حراس مرمى يتقدمهم حارس الصفاقسي أيمن دحمان وحارس الاتحاد المنستيري البشير بن سعيد وحارس النجم الساحلي أيمن المثلوثي و حارس النادي الإفريقي معز حسن.

وفي خط الدفاع ياسين مرياح وعلي ومعلول وبلال العيفة ونادر الغندري.

وفي خط الوسط غيلان الشعلاني والفرجاني ساسي ومحمد علي بن رمضان وسعد بقير.

وفي خط الهجوم يوسف المساكني ونعيم السليتي وطه ياسين الخنيسي وسيف الدين الجزيري.

وتتجه بعثة المنتخب بعد ظهر اليوم إلى مدينة الدمام. وسيكشف المدرب جلال القادري عن القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم يوم 14 وفمبر الجاري.

وتلعب تونس ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك واستراليا.

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