سيسي: السنغال يمكن أن تترك بصمتها في كأس العالم

المصدر: رويترز

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قال أليو سيسي مدرب السنغال اليوم الجمعة إن منتخب بلاده يتمتع بالخبرة الكافية لترك بصمته في كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه بلقبه الأول في كأس الأمم الأفريقية هذا العام.

وستبدأ السنغال حملتها في كأس العالم أمام هولندا يوم 21 نوفمبر الجاري ضمن المجموعة الأولى قبل أن تواجه قطر المضيفة والإكوادور.

وقال سيسي في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي (الفيفا) "لا نزال نركز على أهم الأشياء. نقترب أكثر من تحقيق هدفنا مع خوض كل بطولة، وأحدث تلك البطولات (كأس الأمم) أعطانا كل الأسباب للاعتقاد في ذلك.

"العمل الجاد دائما ما يؤتي ثماره.

"هدفنا الأول هو عبور هذه المجموعة. بعد ذلك، سنشارك في مراحل خروج المغلوب، ولدينا خبرة كافية لترك بصمتنا في هذه البطولة".

وأضاف سيسي أن السنغال لا تشعر بضغط أكبر بسبب كونها بطلة كأس الأمم الأفريقية لكنها تدرك ما ينتظرها.

وقال "الضغط شيء عليك التعامل معه بصفتك رياضي تنافس على مستوى النخبة. عملنا بلا كلل لتحقيق ما وصلنا إليه. أخذنا الوقت الكافي لتحقيق التقدم".

وسيسي من بين مدربي المنتخبات الوطنية الأطول بقاء على صعيد كرة القدم الأفريقية، حيث تولى المسؤولية في عام 2015، وقاد بلاده إلى كأس الأمم وكأس العالم الماضية في روسيا.

وقال "شخصيا، يبدو الأمر وكأنني بدأت مسيرتي بالأمس فقط.

"وضعنا لأنفسنا بعض الأهداف الواضحة جدا ونعمل ببطء ولكن بثبات على الرغم من أننا غالبا ما نشعر بنفاد صبر (الآخرين).

"سنظل نركز على أهم الأشياء. أنا سعيد للغاية بمستوى تنفيذهم (مجموعة اللاعبين) للمهام وعقليتهم".

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