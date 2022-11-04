الظهير الطائر حكيمي مفتاح الترسانة الهجومية المغربية

المصدر: رويترز

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لعب أشرف حكيمي لعدد من أندية الصف الأول في أوروبا، وفاز بالدوري الإيطالي والدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، وشارك في أكثر من 50 مباراة دولية ويستعد للعب مع المغرب في كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية، ولكن هذه المرة وهو أبرز لاعبي الفريق.

وجاء الظهير الأيمن المولود في إسبانيا من أكاديمية ريال مدريد وصعد للفريق الأول في 2017 وكان جزءا من التشكيلة الفائزة بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية في موسم 2017-2018.

لكن حكيمي، الذي يستطيع أيضا اللعب في مركز الظهير الأيسر والجناح المدافع، لم ينجح في حجز مكان أساسي له في تشكيلة ريال مدريد لينتقل في 2018 إلى بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.

وتألق حكيمي في ألمانيا خلال موسمين مع دورتموند لينضم بعدها نهائيا إلى إنتر ميلان. وفاز حكيمي بالدوري الإيطالي مع إنتر في موسم 2020-2021 قبل أن ينتقل في الموسم التالي إلى باريس سان جيرمان، ليحصد معه أيضا لقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي.

ويشكل حكيمي دائما خطورة من مركز الجناح بفضل ميله دائما للهجوم، وسجل أكثر من 20 هدفا على مستوى الأندية، وهو رقم كبير لظهير خاض مباراته الاحترافية الأولى في 2017.

ويؤدي حكيمي بكفاءة مماثلة في مركز الظهير الأيسر الذي تألق فيه مع دورتموند.

ولعب حكيمي كظهير أيمن تحت قيادة مدرب المغرب السابق وحيد خليلوجيتش، لكن المدرب الجديد وليد الركراكي، الذي خلف المدرب البوسني في سبتمبر أيلول، أشركه على الجانب الأيسر في آخر مباراة ودية للمغرب قبل كأس العالم أمام باراجواي، لإفساح المجال أمام نصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ، العائد لتشكيلة المغرب في الآونة الأخيرة، للعب على الجانب الأيمن.

لكن في قطر سيلعب حكيمي على الأرجح في مركزه المفضل الظهير الأيمن، حيث يأمل المغاربة أن تقود انطلاقاته على الجناح وتسديداته المتقنة من الكرات الثابتة "أسود الأطلس" إلى تأهل غير متوقع إلى الدور الثاني من مجموعة صعبة تضم أيضا فرنسا والدنمرك وكندا.

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