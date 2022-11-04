بونو الحارس الأمين لعرين "أسود الأطلس" في كأس العالم

المصدر: رويترز

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يراهن ياسين بونو حارس المغرب على تقديم أداء مميز خلال كأس العالم 2022 لكرة القدم، حيث سيكون الحارس الأول لأسود الاطلس بعد اكتساب خبرات عريضة والتحلي بالصبر على مستوى الأندية والمنتخب أيضا.

وولد بونو في مونتريال بكندا قبل 31 عاما من أب مغربي وأم كندية ليلتحق بمدرسة الوداد المغربي وعمره ثماني سنوات.

وانتظر بونو فرصته بعد أن وجد أمامه حارسا كبيرا هو نادر المياغري ليظهر مؤهلات كبيرة جعلته يدخل في مقارنات مع النجم السابق للمنتخب المغربي بادو الزاكي.

وانتقل بونو للاحتراف في إسبانيا حيث التحق بأتلتيكو مدريد الذي أعاره لريال سرقسطة ثم التحق بنادي جيرونا في الدرجة الثانية.

وأعير بونو ليلعب مع إشبيلية حيث كان الحارس الثالث في البداية ثم الثاني وسط بحث بجدية عن فرصة للعب بشكل منتظم.

وحقق بونو رقما قياسيا في الدوري الإسباني في فبراير 2021 ببلوغه 528 دقيقة بدون أن تهتز شباكه.

واستمر تألق بونو ونال جائزة زامورا لأفضل حارس مرمى بالدوري الإسباني بعد منافسة مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

وأصبح بونو الحارس الأول للمغرب مع المدرب السابق وحيد خليلوجيتش مع استمرار تألقه مع إشبيلية بعد أن كان بدلا قبلها للحارس منير المحمدي.

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