الركراكي يلم شمل تشكيلة المغرب قبل كأس العالم

المصدر: رويترز

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يدرك وليد الركراكي مدرب المغرب الجديد أن المهمة لن تكون سهلة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا الشهر، لكنه أكد في الوقت ذاته أن منتخب بلاده لن يذهب إلى قطر لمجرد خوض ثلاث مباريات.

وحاول الركراكي استعادة ذكريات تجارب سابقة لمنتخبات حققت مفاجآت في بطولات كبرى وتمنى أن يفعل المغرب ذلك في قطر في مجموعة معقدة تضم صاحبي المركز الثاني والثالث في كأس العالم 2018.

وسيلعب المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب كرواتيا، التي خسرت نهائي 2018، وبلجيكا وكندا.

واستعان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي بالركراكي المتوج حديثا بدوري أبطال أفريقيا مع الوداد إلى جانب لقب الدوري المحلي بعد الانفصال عن وحيد خليلوجيتش في ظل خلافات بين الطرفين.

ونجح الركراكي سريعا في إقناع حكيم زياش لاعب تشيلسي بالعدول عن قرار اعتزال اللعب الدولي بعد خلاف حاد مع المدرب السابق، وفاز على تشيلي وتعادل مع باراجواي وديا ضمن استعدادات كأس العالم.

وبدأ الركراكي، المولود في فرنسا، مسيرته الكروية هناك كلاعب هاو في 1998 وعمل لفترة تحت قيادة المدرب الشهير رودي جارسيا قبل انتقاله إلى تولوز مع المدرب آلان جيريس.

وبعد مسيرة امتدت لسنوات في فرنسا، ساعد الظهير الأيمن السابق للمغرب بلاده على بلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية 2004 ثم انتقل إلى ريسنج سانتاندر واستهل مسيرته في الدوري الإسباني أمام برشلونة.

وعاد الركراكي إلى الدوري الفرنسي واستمر في اللعب مع المغرب لكنه فشل في التأهل لكأس العالم قبل أن يتحقق حلمه بالظهور في هذه البطولة العالمية كمدرب بلاده.

واعتزل الركراكي وعمره 36 عاما وعمل كمساعد للمدرب رشيد الطاوسي في قيادة منتخب المغرب في 2012 لكن الجهاز رحل سريعا.

وانتقل الركراكي في 2014 لتدريب الفتح الرباطي وقاده لإحراز لقب كأس العرش وبعد عامين قاد فريق العاصمة لأول تتويج بلقب الدوري.

وخاض الركراكي تجربة مع الدحيل وقاده للفوز بلقب دوري نجوم قطر في 2020 قبل أن يرحل وينتقل إلى الوداد ويحصد ثنائية الدوري المحلي ودوري الأبطال وضاعت فرصة حصد الثلاثية بالخسارة في نهائي كأس العرش.

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