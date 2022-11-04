مشوار تأهل المغرب إلى كأس العالم بقطر 2022

المصدر: رويترز

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فيما يلي مشوار المغرب نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

* التصفيات

- شارك منتخب المغرب من الدور الثاني للتصفيات بفضل تصنيفه الدولي واستفاد من إقامة جميع مبارياته الست على أرضه حتى في ظل غياب الجمهور بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

- بدأ منتخب المغرب مشواره بالتصفيات في سبتمبر 2021 بالفوز 2-صفر على السودان بفضل هدف نايف أكرد قبل أن يسجل عبد الله محمد أحمد بالخطأ في مرماه.

- قدم المغرب عرضا هجوميا قويا في الفوز الكبير 5-صفر على غينيا بيساو وسجل بواسطة أشرف حكيمي وعمران لوزا وإلياس الشاعر وأيوب الكعبي ومنير الحدادي.

- عاد المغرب ليكرر فوزه على غينيا بيساو 3-صفر بثنائية أيوب الكعبي وهدف لأيمن برقوق ثم عاد الكعبي ليفتتح التسجيل للمغرب في الفوز الكبير 4-1 امام غينيا إلى جانب ثنائية سليم أملاح وهدف سفيان بوفال.

- جدد المغرب فوزه على منتخب السودان 3-صفر بهدفين لريان مايي وهدف عمران لوزا ليختتم تصفيات هذا الدور بفوز جديد على غينيا 3-صفر بثنائية مايي والهدف السادس للكعبي في هذه التصفيات.

- تصدر منتخب المغرب مجموعته بعد أن جمع 18 نقطة وهو أعلى رصيد من ستة انتصارات مسجلا 20 هدفا فيما استقبلت شباكه هدفا واحدا فقط.

* الدور الأخير:

- كان المغرب محظوظا بأن وضعته قرعة الدور الحاسم للتصفيات أمام أقل منتخب في تصنيف المستوى الثاني بين فرق القارة وهو منتخب الكونجو الديمقراطية حيث تعادل خارج أرضه 1-1 بفضل هدف للاعب طارق تيسودالي قبل أن يفوز إيابا بالدار البيضاء 4-1 بفضل ثنائية عز الدين أوناحي اضافة لهدفي تيسودالي وحكيمي.

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