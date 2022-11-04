رقم قياسي من لاعبي الدوري الأمريكي يشاركون في كأس العالم 2022

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين إن نحو 40 لاعبا من بطولته سيمثلون منتخبات بلادهم في نهائيات كأس العالم 2022 للعبة الشعبية في قطر وهو رقم قياسي جديد بالنسبة للبطولة.

وقال جاربر في خطابه السنوي عن البطولة قبل المباراة النهائية للمسابقة التي ستقام في لوس أنجليس غدا السبت "ستكون بطولتنا من أكثر البطولات تمثيلا في كأس العالم".

وأضاف جاربر "أعتقد أن هذه الأرقام ستستمر في الزيادة مع استمرار بطولتنا في التعاقد مع المزيد من اللاعبين الدوليين بينما يقدم هؤلاء اللاعبون أداء يستمر في التحسن".

وأشار جاربر إلى أن البطولة سعيدة بعودة كندا لنهائيات كأس العالم لأول مرة بعد ظهورها الوحيد في النهائيات في 1986.

وتشارك ثلاثة أندية كندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقال جاربر أيضا إن بطولته التي حقت معدلات قياسية هذا الموسم على مستوى المشاهدة التلفزيونية والتغطية الإعلامية حازت على احترام عالم الساحرة المستديرة بعد أن اعتبرت لسنوات بمثابة محطة أخيرة لكبار اللاعبين قبل اعتزالهم.

وتنطلق نهائيات كأس العالم في 20 نوفمبر الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز