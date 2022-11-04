لاعبون يغيبون عن المونديال بسبب الإصابة

المصدر: رويترز

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فيما يلي قائمة باللاعبين الغائبين عن كأس العالم لكرة القدم في قطر من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر بسبب الإصابة.

* فواز القرني (السعودية)

أصيب فواز القرني حارس منتخب السعودية خلال الوجود في معسكر منتخب السعودية في أبوظبي، وأعلن ناديه الشباب في 31 أكتوبر خضوعه لجراحة ناجحة، وذكرت تقارير أنه سيغيب عدة أشهر.

* بول بوجبا (فرنسا)

أصيب بوجبا في ركبته خلال فترة ما قبل بداية الموسم وخضع لجراحة في سبتمبر أيلول لإصلاح إصابة في غضروف مفصلي.

أستأنف اللاعب البالغ من العمر 29 عاما التدريبات لكن في 31 أكتوبر تشرين الأول قالت وكيلة أعماله إن لاعب خط الوسط لن يعود إلى اللعب مع يوفنتوس ولا فرنسا بطلة العالم قبل كأس العالم بقطر.

* نجولو كانتي (فرنسا)

تلقت آمال لاعب وسط تشيلسي ضربة قوية خلال فترة التعافي من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، والتي أجبرته على الاكتفاء بالمشاركة في مباراتين فقط هذا الموسم. سيغيب لأربعة أشهر بعد خضوعه لجراحة.

* تيمو فيرنر

أصيب تيمو فيرنر (26 عاما) مهاجم منتخب ألمانيا في الكاحل ليخرج في الشوط الأول خلال انتصار لايبزيج 4-صفر على شاختار دونيتسك في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء وسيغيب حتى نهاية 2022.

* ريس جيمس (إنجلترا)

تعرض اللاعب البالغ عمره 22 عاما لإصابة في الركبة خلال مواجهة تشيلسي ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا ويبدو من المؤكد غيابه عن النهائيات لابتعاده عن الملاعب لثمانية أسابيع.

* ديوجو جوتا (البرتغال)

سيغيب مهاجم ليفربول بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال الفوز على مانشستر سيتي، لكن مدربه يورجن كلوب قال إنه ربما لن يحتاج إلى جراحة.

* بيدرو نيتو (البرتغال)

سيخضع جناح ولفرهامبتون واندرارز البالغ عمره 22 عاما لجراحة في الكاحل بسبب إصابته أمام وست هام يونايتد في أكتوبر.

* أبوبكر كمارا (فرنسا)

عانى لاعب وسط أستون فيلا من إصابة في الركبة في سبتمبر أيلول وسيغيب لما بعد كأس العالم.

* أرتور ميلو (البرازيل)

تعرض لاعب الوسط المعار إلى ليفربول لإصابة عضلية خلال الاستعداد لمواجهة رينجرز في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر.

* سكوت كينيدي (كندا)

تعرض المدافع البالغ من العمر 25 عاما لإصابة في الكتف في نهاية أكتوبر أثناء مشاركته مع فريق يانريجنزبورج في دوري الدرجة الثانية الألماني.

* خيسوس "تيكاتيتو" كورونا (المكسيك)

أصيب جناح إشبيلية بكسر في كاحله الأيسر أثناء تدريبه مع ناديه المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني في أغسطس الماضي وخضع لجراحة.

اختير اللاعب البالغ من العمر 29 عاما ضمن التشكيلة الأولية لمدرب المكسيك جيراردو مارتينو المكونة من 31 لاعبا لكن مدرب إشبيلية خورخي سامباولي قال إنه قد يعود إلى التدريبات فقط بحلول ديسمبر كانون الأول.

* بن تشيلويل (إنجلترا)

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بن تشيلويل ظهير أيسر منتخب إنجلترا سيغيب عن نهائيات كأس العالم بعد استبعاده لما يصل إلى ثلاثة أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وذلك قبل أسبوع واحد على إعلان المدرب جاريث ساوثجيت تشكيلته النهائية للبطولة.

وخرج تشيلويل مصابا في الوقت المحتسب بدل الضائع لمباراة فاز فيها تشيلسي 2-1 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا أول أمس الأربعاء.

وأمسك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بمؤخرة فخذه الأيسر بعدما ركض بسرعة وسقط على الأرض قبل أن يساعده الطاقم الطبي على الخروج من الملعب.

- لاعبون من المحتمل تعافيهم

فيما يلي قائمة بمجموعة لاعبين من المحتمل تعافيهم قبل انطلاق البطولة.

*سون هيونج-مين (كوريا الجنوبية)

أصيب سون هيونج-مين مهاجم توتنهام هوتسبير بكسر في الوجه بعد التحام في الهواء مع تشانسل مبيمبا خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا مع أولمبيك مرسيليا. وقال توتنهام إن المهاجم سيخضع لجراحة لتثبيت الكسر.

* روميلو لوكاكو (بلجيكا)

أصيب روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان في عضلات الفخذ الخلفية مرة أخرى بعد عودته عقب شهرين من الغياب.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، وهو هداف بلجيكا، 29 دقيقة فقط في مباراتين قبل الانتكاسة التي تعرض لها بسبب الإصابة.

* باولو ديبالا (الأرجنتين)

قال جوزيه مورينيو مدرب روما إن اللاعب الأرجنتيني تعرض لإصابة "صعبة جدا" في الفخذ عندما كان في طريقه لتسديد ركلة جزاء أمام ليتشي.

* كايل ووكر (إنجلترا)

خضع مدافع مانشستر سيتي لجراحة ناجحة في الفخذ في بداية أكتوبر تشرين الأول، وقال اللاعب البالغ عمره 32 عاما إنه واثق من العودة في الوقت المناسب قبل السفر إلى قطر.

* كالفن فيلبس (إنجلترا)

غاب لاعب وسط مانشستر سيتي بسبب مشكلة في الكتف لكنه ربما يعود قبل كأس العالم.

* رونالد أراوخو (أوروجواي)

فضل مدافع برشلونة الخضوع لجراحة في الفخذ في نهاية سبتمبر، وقال إنه اتخذ هذا القرار لاستعادة لياقته في "أسرع وقت ممكن".

* أنخيل دي ماريا (الأرجنتين)

سيغيب جناح يوفنتوس حتى بداية نوفمبر بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ إذ قال النادي إنه بحاجة لثلاثة أسابيع للتعافي.

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