كوستاريكا تضع ثقتها في لاعبيها المخضرمين خلال كأس العالم بقطر

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختار لويس فرناندو سواريز مدرب كوستاريكا المخضرمين كيلور نافاس وبرايان رويز وجويل كامبل وأوسكار دوارتي لقيادة تحدي البلاد في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، حيث أعلن اليوم الخميس عن تشكيلة الفريق المشارك في النهائيات والمؤلف من 26 لاعبا.

وستكون البطولة الظهور الثالث لهذا الرباعي في نهائيات كأس العالم، مع ضم سواريز أيضا للاعبين من أمثال فرانسيسكو كالفو ويلتسين تيخيدا وكيندال واستون.

وكان هناك أيضا مكان لمهاجم سندرلاند الشاب جويسون بينيت الذي افتتح أهدافه الدولية بهز الشباك مرتين أمام كوريا الجنوبية في سبتمبر الماضي.

وقال سواريز للصحفيين "كان من الصعب جدا (وضع القائمة) لأنه ليس هناك 26 لاعبا فقط مؤهلين للمشاركة في قطر، سألنا أنفسنا المزيد من الأسئلة حول ما نحتاجه للمباريات والوضع الحالي لكل منهم.

"(إنها) مجموعة تركز على ما تريد، ولديها الكثير من الرغبة، وتتحسن باستمرار منذ أن بدأنا".

وستلعب كوستاريكا، التي فشلت في عبور مجموعتها في روسيا قبل أربع سنوات، في المجموعة الخامسة إلى جانب إسبانيا واليابان وألمانيا.

وستخوض كوستاريكا مباراتين وديتين أمام نيجيريا والعراق يومي 9 و17 نوفمبر على الترتيب قبل أن تستهل حملتها أمام أسبانيا بطلة العالم السابقة في 23 نوفمبر.

وجاءت تشكيلة كوستاريكا على النحو التالي..

حراس المرمى: كيلور نافاس (باريس سان جيرمان) إستيبان ألفارادو (هريديانو) باتريك سيكيرا (لوجو).

مدافعون: فرانسيسكو كالفو (قونية سبور) خوان بابلو فارجاس (ميلاناريوس) كيندال واستون (سابريسا) أوسكار دوارتي (الوحدة)، دانييل شاكون (كولورادو رابيدز) كيشير فولر (هريديانو) كارلوس مارتينيز (سان كارلوس) برايان أوفييدو (ريال سولت ليك) رونالد ماتاريتا (سينسناتي).

لاعبو الوسط: يلتسين تيخيدا (هريديانو) سيلسو بورخيس (ألاخولينسي) يوستين سالاس (سابريسا)روان ويلسون (جريسيا) جيرسون توريس (هريديانو) دوجلاس لوبيز (هريديانو) جويسون بينيت (سندرلاند) ألفارو زامورا (سابريسا) أنطوني هرنانديز (بونتاريناس) براندون أجيليرا (نوتنجهام فورست) برايان رويز (ألاخولينسي).

مهاجمون: جويل كامبل (ليون) أنطوني كونتريراس (هريديانو) يوهان فينيجاس (ألاخولينسي).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز