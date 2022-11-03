قطر تسمح بدخول غير حاملي تذاكر كأس العالم اعتباراً من 2 ديسمبر المقبل

المصدر: د ب أ

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أعلن منظمو بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) السماح بدخول الجماهير من غير حاملي تذاكر المباريات إلى قطر، بعد انتهاء منافسات دور المجموعات.

ومن المقرر تنفيذ هذا الإجراء بداية من 2 ديسمبر المقبل، دون اشتراط الحصول على تذكرة، وذلك للاستمتاع بالأجواء المونديالية مع بقية المشجعين والمنتخبات المشاركة في البطولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي للدولة المستضيفة، بمدينة مشيرب قلب الدوحة، لاستعراض آخر الاستعدادات لاستضافة النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في العالم العربي، والتي تنطلق منافساتها في العشرين من الشهر الجاري.

وتناول المؤتمر، الذي نظمته اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالتعاون مع لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم ووزارة الصحة العامة، تجربة المشجعين، والاستعدادات الأمنية، وترتيبات النقل، وإرشادات حول خدمات الرعاية الصحية لجمهور البطولة، التي تتواصل فعالياتها في 8 ملاعب مونديالية حتى 18ديسمبر المقبل.

وقال العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية القطرية، ولجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم قطر 2022 : "تعلن الجهات الأمنية، ممثلة في وزارة الداخلية وقوة أمن البطولة، عن اكتمال الجاهزية الأمنية لاستضافة المونديال وذلك بعد أن عملت على إنفاذ كافة خططها وبرامجها الموضوعة لضمان تنظيم بطولة أكثر أمناً وتميزاً".

وأضاف النعيمي "دولة قطر ظلت لسنوات عديدة تحتل مراتب متقدمة في مؤشرات الأمن والسلامة العالمية بتصدرها قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأمن والأمان، ما يجعلها مستضيفا آمنا للأحداث الكبرى بمختلف أنواعها".

وأوضح "حققت الاستراتيجية الأمنية للبطولة العديد من المهام من بينها حماية جميع منشآت بطولة كأس العالم، ومكونات البنية التحتية الخاصة بها، بجانب بناء قدرة أمنية متكاملة للبطولة تتفوق على المعايير والممارسات المتبعة في تنظيم الفعاليات الكبرى".

وتابع: "يسرنا اليوم أن نعلن عن السماح للمشجعين من غير حاملي التذاكر بالدخول إلى دولة قطر اعتباراً من 2 ديسمبر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جمهور كرة القدم من أنحاء العالم للاستمتاع بفعاليات وأجواء البطولة".

وذكر "ندعو المشجعين للحصول على بطاقة هيّا للدخول إلى البلاد، وبإمكانهم تقديم الطلبات من الآن عبر منصة هيا، أو عبر تطبيق الهواتف الذكية "هيّا إلى قطر والمتوفر في متجري أبل وجوجل بلاي، مع دفع رسوم قدرها 500 ريال قطري للدخول للبلاد، لمن تزيد أعمارهم عن 12 عاماً".

وتصدرت أعمال المؤتمر ما ينتظر المشجعين من خيارات ترفيهية عديدة طوال أيام المونديال، وفي هذا السياق قال خالد علي المولوي، نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، إن قطر ستشهد مجموعة واسعة من الأنشطة والعروض الثقافية والترفيهية خلال البطولة، حيث تشمل أكثر من 90 فعالية خاصة على هامش الحدث العالمي المرتقب.

وكشف المولوي "إلى جانب فعاليات مهرجان فيفا للمشجعين في حديقة البدع طوال فترة المونديال؛ سيشكل كورنيش الدوحة إحدى أكبر الوجهات التي تستقطب جماهير البطولة، ويتسع لأكثر من 70 ألف مشجع يومياً، وسيشهد باقة مميزة من العروض الفنية الجوالة والأنشطة الترفيهية والثقافية، فضلاً عن تخصيص العديد من المتاجر والمحلات لبيع مختلف أصناف الأطعمة والمشروبات، على طول الكورنيش الذي يمتد لمسافة 6 كيلومترات".

واستطرد "من بين الفعاليات الأخرى عروض يومية ضمن برنامج (أهلا بكم في قطر)، حيث يستمتع الحضور بواحد من أكبر العروض والألعاب النارية في العالم، إضافة إلى قضاء أوقات رائعة مع الألعاب وغيرها من الأنشطة المتنوعة للجمهور في جزيرة المها بمدينة لوسيل، وكذلك نادي 974 الشاطئي في منطقة راس بو عبود، ومنطقة المشجعين هيّا في ممشى لوسيل الجنوبي وجزيرة قطيفان الشمالية، علاوة على الحفلات الموسيقية ضمن مهرجاني أركاديا الموسيقي وميدل بيست - أريفيا. كما سيحظى المشجعون الذين يحضرون مباريات المونديال بفرصة الاستمتاع بالأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية في محيط كل استاد، مع أكثر من 6 آلاف عرض في 21 موقعاً."

وناقش المشاركون في المؤتمر الجوانب الخاصة بالرعاية الصحية، بما في ذلك أحدث الإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة العامة، حيث لم يعد المشجعون مضطرين لتقديم شهادة تفيد بإجراء فحص للكشف عن كوفيد-19 قبل السفر إلى قطر، أو تنزيل تطبيق احتراز المخصص لتتبع حالات الإصابة بكوفيد-19، وستقدم الخدمات الصحية للحالات الطارئة والعاجلة في المستشفيات الحكومية بالمجان للمشجعين.

وقال الدكتور يوسف المسلماني، المتحدث باسم قطاع الرعاية الصحية للمونديال: "ندعو الجمهور لزيارة موقعنا الإلكتروني للاطلاع على أحدث المستجدات، ونوصي جميع المشجعين القادمين من خارج الدولة بالحصول على تأمين السفر، بحيث يغطي خدمات الرعاية الصحية، طوال مدة إقامتهم في البلاد".

يشار إلى أن وزارة الصحة العامة كانت قد خصصت موقعاً إلكترونياً لتزويد مشجعي البطولة بالمعلومات الصحية الضرورية ، إضافة إلى تخصيص الخط الساخن على الرقم (16000) لاستفسارات المشجعين حول الرعاية الصحية خلال المونديال.

وتطرق المؤتمر إلى أحدث المستجدات الخاصة بعمليات النقل والمواصلات خلال البطولة، حيث أوصى المنظمون الجمهور باستخدام المواصلات العامة للتنقل في الدولة، بما في ذلك خدمات الحافلات المخصصة ومترو الدوحة، كما دعوا سكان قطر إلى استخدام سيارتهم الخاصة لحضور المباريات.

وصرح المهندس علي محمد علي العلي، نائب المدير العام لعمليات البطولة، في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: "ستوفر أنظمة النقل فائقة التطور لدينا خيارات تنقل سلسة للجماهير، علماً بأن المشجعين لن يكونوا على مسافات بعيدة من الملاعب أو أماكن إقامتهم أو المواقع الترفيهية في أي حال من الأحوال، بفضل طبيعة بطولتنا الفريدة متقاربة المسافات".

وشدد العلي "الجماهير ستحظى بفرصة حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد خلال المراحل الأولى من المنافسات".

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