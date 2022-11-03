وهبي الخزري يحمل على عاتقه آمال تونس في كأس العالم

المصدر: رويترز

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تضع تونس آمالها على وهبي الخزري لاعب مونبلييه لقيادتها إلى التأهل من مجموعتها في كأس العالم لكرة القدم، بالنظر إلى أنه أبرز لاعب في تشكيلة تتكون غالبيتها من لاعبين يلعبون في أندية في مصر ومنطقة الخليج بالإضافة لأندية متوسطة في أوروبا.

ويلعب المهاجم الفرنسي المولد صاحب القميص رقم 10 في تونس كذلك في مركز لاعب الوسط المهاجم، ويحتل حاليا المركز الثاني في قائمة هدافي نسور قرطاج عبر العصور بعد أن سجل 24 هدفا في 70 مباراة دولية منذ مشاركته الأولى في 2013.

ويعد الخزري (31 عاما) أبرز لاعب تونسي في أوروبا، رغم أنه خاض معظم مسيرته في أندية متوسطة في فرنسا.

وقال منذر الكبير مدرب تونس السابق بعد أن قفز الخزري إلى المركز الثاني في قائمة هدافي تونس العام الماضي "وهبي الخزري قيمة ثابتة، منذ التحاقه بالمنتخب كان دايما فاعل.. على مستوى الأهداف.. على مستوى صناعة الأهداف. له (دائما) دور كبير مع المنتخب الوطني".

وبدأ الخزري مسيرته مع باستيا ولعب معه أكثر من 150 مباراة خلال خمسة مواسم قبل انتقاله إلى بوردو في 2014. ولعب موسما واحدا ونصف الموسم مع سندرلاند، الذي سجل معه أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز في شباك مانشستر يونايتد عام 2016، قبل أن يعود إلى فرنسا في 2017 معارا إلى ستاد رين.

وصنع الخزري اسما كبيرا في فرنسا خلال أربع سنوات مع سانت إيتيين قبل أن ينضم هذا الصيف إلى مونبلييه.

ولعب الخزري لمنتخبات الشباب والناشئين في فرنسا قبل أن يبدل ولاءه في 2012 ليلبي دعوة مدرب تونس وقتها سامي الطرابلسي للانضمام إلى تشكيلة المنتخب التونسي في كأس الأمم الأفريقية 2013.

ومضى ليشارك في كأس الأمم الأفريقية خمس مرات كما لعب في كأس العالم الأخيرة في روسيا قبل أربع سنوات، حيث سجل هدفين في شباك بلجيكا وبنما.

* مواجهة فرنسا

يعتقد الخزري أن المنتخب التونسي قادر على تحقيق مفاجأة والوصول إلى الدور الثاني في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، رغم وقوعه في المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا حاملة اللقب والدنمرك وأستراليا.

وقال الخزري في مقابلة مع سكاي نيوز عربية في الآونة الأخيرة "أعتقد أننا قادرون على تخطي دور المجموعات، ندرك أن فرنسا في المجموعة وستلعب من أجل الفوز، والدنمرك وأستراليا فريقين جيدين كذلك.

"سيكون رائعا لو تأهلنا. لم يسبق لتونس تخطي دور المجموعات لكني أعتقد أننا نمتلك فريقا جيدا يستطيع التأهل من المجموعة".

وأضاف متحدثا عن مواجهة فرنسا "هذا ما تمنيته خلال القرعة. إنه أمر مذهل. ولدت في فرنسا وأدرك أهمية هذه المباراة للدولتين. نريد حقا أن نثبت أننا قادرون على مقارعة لاعبين من الطراز العالمي. سيكون التحدي رائعا وتجربة مذهلة لو أثبتنا قدرتنا على مواجهة أفضل لاعبي فرنسا على مدار 90 دقيقة".

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