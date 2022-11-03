يوسف المساكني يعول على اعتياده على قطر لتعويض خيبة أمل 2018

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيعول يوسف المساكني لاعب منتخب تونس على خبرته الطويلة في الملاعب القطرية لتعويض خيبة أمل الغياب عن النسخة الماضية من كأس العالم لكرة القدم بسبب الإصابة.

وفي سبتمبر بدا أن المساكني يواجه شبح الغياب عن كأس العالم في قطر 2022 للمرة الثانية بعد إصابة في الركبة مع العربي أمام أم صلال في دوري نجوم قطر.

وخرج المساكني وهو يتألم لكن الفحوصات لم تظهر وجود إصابة خطيرة ليغيب اللاعب التونسي لفترة قصيرة.

وشارك اللاعب البالغ عمره 32 عاما مع تونس في الخسارة 5-1 أمام البرازيل في مباراة ودية في سبتمبر .

وقال المساكني لوسائل إعلام محلية "سعادتي لا توصف، وفرحتي كانت أكبر بعد ما لمسته من حب الجماهير التي شعرت بالخوف بعد الإصابة التي تعرضت لها".

وبدأ المساكني مسيرته مع الملعب التونسي في 2006 قبل أن ينتقل إلى الترجي بعد ذلك بموسمين.

واستمتع المساكني بفترة ناجحة مع الترجي حيث نال لقب الدوري أربع مرات بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أفريقيا في 2011 حيث أحرز خمسة أهداف ليقوده للقب ويكمل ثلاثية الدوري والكأس المحلية والبطولة القارية.

وجذب اللاعب المهاري أنظار العديد من الأندية الفرنسية لكنه انضم إلى لخويا القطري في يناير 2013.

وتألق المساكني مع لخويا الذي تحول اسمه إلى الدحيل بعد ذلك وقاده للفوز بلقب الدوري في أربع مناسبات.

وارتبط اسم المساكني بعدة أندية أوروبية منها أولمبيك مرسيليا لكنه فضل البقاء مع الدحيل حتى نهاية كأس العالم 2018.

وفي أبريل نيسان 2018 تلقى المساكني ضربة قوية بالإعلان عن غيابه عن كأس العالم بسبب إصابة في الركبة.

ولعب المساكني على سبيل الإعارة في بلجيكا في موسم 2018-2019 قبل أن يعود إلى الدحيل، لكن عودته لم ترتق إلى مستوى التوقعات لينضم إلى العربي في 2020.

وأحرز المساكني ثمانية أهداف في 14 مباراة مع العربي في الدوري في موسم 2021-2022، بالإضافة إلى ثلاثة أهداف في أربع مباريات هذا الموسم قبل توقف البطولة.

واستهل المساكني مشواره مع المنتخب التونسي في 2010 بعمر 19 عاما مع المدرب المخضرم فوزي البنزرتي.

وستكون تونس بحاجة إلى أفضل ما لدى المساكني في المجموعة الصعبة حيث ستواجه الدنمرك في أول مباراة في 22 نوفمبر تشرين الثاني ثم تلتقي مع أستراليا وتختتم دور المجموعات بمواجهة فرنسا بطلة العالم.

وقال المساكني "فرنسا بطلة العالم ومن المنتخبات المرشحة للقب، لكن في كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء. نفكر فقط في مباراتنا الأولى أمام الدنمرك".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز