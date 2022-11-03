مشوار تأهل تونس إلى كأس العالم بقطر 2022

المصدر: رويترز

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فيما يلي مشوار تونس نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

* التصفيات:

- بدأت تونس مشوارها في دور المجموعات بالفوز 3-صفر على غينيا الاستوائية بفضل ثلاثية ديلان برون وإلياس السخيري ووهبي الخزري ضمن منافسات المجموعة الثانية.

- أعقبت تونس ذلك بالفوز 2-صفر على زامبيا بفضل ثنائية وهبي الخزري وأنيس بن سليمان. وسجل الخزري ثاني هدف له في تصفيات كأس العالم 2022 من ركلة جزاء بعد هدف مباراة غينيا.

- واصلت تونس مسيرتها الجيدة وفازت على موريتانيا 3-صفر قبل أن تتعادل مع نفس الفريق سلبيا خارج أرضها.

-منيت تونس بالهزيمة الأولى لها في مشوار التصفيات أمام غينيا الاستوائية بنتيجة 1-صفر قبل أن تختتم التصفيات بالفوز على زامبيا 3-1 لتتأهل للدور الأخير في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة وذلك تحت قيادة المدرب منذر الكبير.

- في نهاية يناير كانون الثاني الماضي، أعلن الاتحاد التونسي إقالة المدرب منذر الكبير بعد يوم واحد من الخروج من كأس الأمم الأفريقية وتعيين مساعده جلال القادري. وجاءت إقالة الكبير، الذي تولى المسؤولية في 2019 خلفا للفرنسي آلان جيريس، بعد خسارة تونس 1-صفر أمام بوركينا فاسو في دور الثمانية لكأس الأمم.

* الدور الأخير:

- خاضت تونس الجولة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم أمام مالي حيث فازت خارج أرضها 1-صفر بفضل هدف عكسي في الشوط الأول، وتعادلت في تونس دون أهداف لتتأهل لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخها.

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