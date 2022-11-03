حقائق عن منتخب تونس المشارك في كأس العالم 2022

المصدر: رويترز

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فيما يلي حقائق عن منتخب تونس المشارك في كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 .

* تصنيف الفيفا: 30‭‭‬‬‬

* البطولات السابقة

تأهلت تونس إلى نهائيات كأس العالم خمس مرات. رغم أنها لم تمر من الدور الأول، فإنها كانت أول منتخب أفريقي يحقق فوزا بنهائيات كأس العالم في 1978 عندما تغلبت على المكسيك 3-1 في مستهل مشوارها بدور المجموعات في الأرجنتين قبل أن تفرض التعادل دون أهداف على ألمانيا الغربية حاملة اللقب. وانتظرت تونس 40 عاما لتحقيق ثاني انتصاراتها بكأس العالم، عندما هزمت بنما في روسيا قبل أربع سنوات.

* التأهل

تأهلت تونس عبر تصفيات أفريقيا، التي فازت فيها بأربع مباريات وتعادلت في اثنتين في مجموعة ضمت غينيا الاستوائية وزامبيا وموريتانيا. في المرحلة الفاصلة، تغلبت على مالي 1-صفر في النتيجة الإجمالية لتتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة السادسة.

* النتائج

بعدما ضمنت التأهل لنهائيات كأس العالم في مارس آذار، بدأت تونس تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 في يونيو حزيران بفوز على غينيا الاستوائية والتعادل مع بوتسوانا. ولعبت مباراتين إضافيتين في يونيو حزيران وفازت على تشيلي 2-صفر واليابان 3-صفر في كأس كيرين للتحدي في اليابان. وتواصلت مسيرتها المظفرة في سبتمبر أيلول بالفوز على جزر القمر 1-صفر قبل أن تخسر 5-1 أمام البرازيل في فرنسا.

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