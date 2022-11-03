مشاركات السعودية في كأس العالم لكرة القدم

المصدر: رويترز

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‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬فيما يلي مقتطفات من مشاركات السعودية السابقة في كأس العالم قبل الظهور السادس في النهائيات في قطر هذا الشهر.

* 1994:

- ظهرت السعودية لأول مرة في كأس العالم في الولايات المتحدة وفاجأت الجميع بعبور دور المجموعات. وترك الظهور الأول أمام هولندا مشاعر متضاربة. وتقدم المنتخب السعودي بفضل ضربة رأس من فؤاد أنور، وهو ما منح فريقه الثقة، وكانت السعودية على بعد أربع دقائق فقط من الخروج بنقطة واحدة من ظهورها الأول بعدما أدركت هولندا التعادل بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، لكنها تلقت هدفا في الدقيقة 86.

- لم تنل الهزيمة من معنويات المنتخب السعودي، الذي تغلب 2-1 على نظيره المغربي في الجولة الثانية من المجموعة السادسة. وافتتح سامي الجابر التسجيل من ركلة جزاء قبل أن يعود المنتخب المغربي بهدف سجله محمد الشاوش من مسافة قريبة، لكن أنور وقع على أول انتصار للمنتخب السعودي في كأس العالم من خلال هدفه الثاني في البطولة من تسديدة قوية بعيدة المدى.

- حسمت السعودية بطاقة التأهل إلى الدور الثاني بفوزها على بلجيكا 1-صفر بهدف لا ينسى سجله سعيد العويران بعدما راوغ عددا من لاعبي بلجيكا قبل أن يسدد من داخل منطقة الجزاء.

- في دور الستة عشر، لم تتمكن السعودية من تخطي عقبة السويد، التي بلغت لاحقا قبل النهائي، وخسرت 3-1 لتنتهي أول وأفضل مسيراتها في كأس العالم. وأحرز فهد الغشيان هدف السعودية الوحيد من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في سقف المرمى.

* 1998:

- عادت السعودية إلى المسرح الكبير مجددا في فرنسا لكنها لم تكن بمستوى ظهورها الأول قبل أربع سنوات، إذ اكتفت بنقطة وحيدة من ثلاث مباريات، لتتذيل المجموعة الثالثة.

- استهل المنتخب السعودي مشواره بالخسارة أمام الدنمرك، لكن هذه المرة لم يتمكن من العودة إلى المسار الصحيح في الجولة الثانية إذ تلقى خسارة ثقيلة 4-صفر أمام فرنسا التي ستمضي قدما لحصد اللقب.

- في الجولة الأخيرة، نجحت السعودية في افتتاح رصيدها من النقاط بالتعادل 2-2 مع جنوب أفريقيا. وجاء هدفا المنتخب السعودي من ركلتي جزاء سددهما سامي الجابر ويوسف الثنيان.

* 2002:

- على غرار مشوارها في النسختين السابقتين، خسر المنتخب السعودي أولى مبارياته في البطولة، لكن هذه المرة كانت الخسارة ثقيلة 8-صفر أمام ألمانيا، وصيفة البطل في مباراة سجل فيها ميروسلاف كلوزه ثلاثية.

- خسرت السعودية في الجولة الثانية أمام الكاميرون 1-صفر قبل أن تتعثر للمرة الثالثة في النسخة التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان هذه المرة أمام أيرلندا 3-صفر لتغادر البطولة دون نقاط أو أهداف في أضعف مشاركاتها.

* 2006:

- استهلت السعودية مشوارها في البطولة التي أقيمت في ألمانيا بالتعادل 2-2 مع تونس، بعد أن تلقت هدفا في الوقت القاتل أنهى آمالها في تحقيق الفوز لتحصد نقطة وحيدة في ظهورها الرابع على التوالي في كأس العالم.

- كانت السعودية قد عادت في النتيجة بهدف سجله ياسر القحطاني في الدقيقة 57، بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم تونس بهدف زياد الجزيري بعد 14 دقيقة من بداية اللقاء.

- قبل نهاية المباراة بست دقائق، تقدمت السعودية للمرة الأولى في المباراة بهدف من البديل سامي الجابر، لكن راضي الجعايدي أدرك التعادل للمنتخب التونسي في الدقيقة 90.

- خسرت السعودية في مباراتيها التاليتين أمام أوكرانيا 1-صفر وإسبانيا 1-صفر لتتذيل المجموعة الثامنة بفارق الأهداف خلف تونس، التي ودعت هي الأخرى منافسات البطولة.

* 2018:

- عادت السعودية لنهائيات كأس العالم بعد غياب عن النسختين السابقتين، لكن مجددا تعثرت في مستهل مشوارها بالبطولة بنتيجة 5-صفر على يد روسيا صاحبة الأرض.

- بعد الخسارة أمام أوروجواي 1-صفر في المباراة الثانية من المجموعة الأولى، تغلبت السعودية 2-1 على مصر. رغم تقدم المنتخب الأفريقي بهدف سجله محمد صلاح، فإن سلمان الفرج أدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 51 بعدما أهدر زميله فهد المولد ركلة أولى تصدى لها الحارس المخضرم عصام الحضري قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

- وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أحرز سالم الدوسري هدف الفوز. لكن ثالث انتصاراتها في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم لم يكن كافيا للتأهل وخرجت مبكرا.

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