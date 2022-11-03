مشوار تأهل السعودية إلى كأس العالم بقطر 2022

المصدر: رويترز

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فيما يلي مشوار السعودية نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

* التصفيات

- بدأت السعودية مشوارها بالتعادل مع اليمن المستضيفة 2-2 ضمن المجموعة الثانية بالدور الثاني بعد أن تأخرت مرتين في النتيجة ليسجل هتان باهبري وسالم الدوسري هدفي التعادل قبل أن تحقق انتصارا كبيرا على سنغافورة 3-صفر في الجولة الثانية.

- وتعثرت السعودية في الجولة الثالثة من الدور الثاني بتعادلها مع فلسطين دون أهداف ثم فازت على المضيفة أوزبكستان 3-2 بصعوبة بفضل هدف سالم الدوسري في الثواني الأخيرة للقاء.

- اكتسحت السعودية على أرضها المنتخب الفلسطيني 5-صفر بفضل ثنائية صالح الشهري ثم فازت على اليمن 3-صفر في مباراة سجل فيها فهد المولد هدفين.

- عادت السعودية لتجدد الانتصار على سنغافورة 3-صفر قبل أن تختتم مباريات الدور الثاني بالفوز على أوزبكستان 3-صفر بفضل ثنائية سلمان الفرج.

- تصدرت السعودية مجموعتها في هذا الدور برصيد 20 نقطة من ثماني مباريات منها ستة انتصارات مسجلة 22 هدفا ولم تتلق شباكها سوى أربعة أهداف.

* الدور الأخير:

- أوقعت القرعة السعودية في المجموعة الثانية مع العملاقتين أستراليا واليابان وكانت مطالبة بالوجود ضمن أول مركزين لضمان الظهور في قطر بشكل تلقائي دون الوصول إلى الملحق.

- استهلت السعودية مشوار هذا الدور بالفوز 3-1 على فيتنام ثم 1-صفر على المضيفة عمان ثم 1-صفر على أرضها على اليابان.

- فازت السعودية بصعوبة 3-2 على الصين ثم تعادلت سلبيا مع أستراليا ثم عادت للانتصارات من جديد بالفوز على المضيفة فيتنام 1-صفر ثم على عمان بنفس النتيجة.

- تعرضت السعودية للخسارة 2-صفر أمام اليابان على أرض الأخيرة قبل أن تتعادل 1-1 على أرض الصين.

- ضمن الفوز 1-صفر على استراليا تصدر السعودية للمجموعة بفارق نقطة واحدة عن اليابان لتضمن الصعود للمرة السادسة لكأس العالم وذلك تحت قيادة المدرب الفرنسي إيرفي رينار.

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