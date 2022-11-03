رينار يظهر مع منتخب عربي للمرة الثانية في كأس العالم

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سينضم الفرنسي إيرفي رينار مدرب السعودية في كأس العالم 2022 لكرة القدم إلى سلسلة من مدربين قادوا أكثر من منتخب في أكبر محفل عالمي بعدما تولى تدريب المغرب في روسيا قبل أربع سنوات.

ويتصدر هذه القائمة المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا الذي قاد ستة منتخبات بدأت في 1982 مع الكويت ثم الإمارات في 1990 وقاد منتخب بلاده للتتويج باللقب في الولايات المتحدة عام 1994 والسعودية في فرنسا عام 1998 ثم البرازيل مرة أخرى عام 2006 في ألمانيا وأخيرا جنوب أفريقيا على أرضها عام 2010.

وسيقود المدرب الفرنسي البالغ عمره 54 عاما المنتخب السعودي لخوض مباريات المجموعة الثالثة الصعبة إلى جانب الأرجنتين، المرشحة للتنافس على اللقب بقيادة ليونيل ميسي، وبولندا والمكسيك.

وخاض رينار مسيرته كلاعب في فرنسا في أندية مغمورة حتى 1998، وبعد اعتزاله بفترة قصيرة عمل مساعدا لمواطنه المخضرم كلود لوروا في فرنسا والصين وإنجلترا.

وبدأ بعدها رينار خطواته بمفرده في قارة أفريقيا على غرار أستاذه لوروا وقاد زامبيا للقب كأس الأمم الأفريقية 2012 بشكل مفاجئ.

لكن الخروج من دور المجموعات في بطولة 2013 كلفه إنهاء عقده، وبدأ بعدها خطوة جديدة مع ساحل العاج وأحرز اللقب القاري مجددا في 2015 ليصبح أول مدرب يفوز بهذا اللقب الأفريقي مع منتخبين مختلفين.

وعاد رينار إلى فرنسا لتدريب ليل لكنه أقيل سريعا مثلما حدث من قبل مع سوشو، لكنه تولى تدريب منتخب المغرب في 2016 وقاده إلى كأس العالم في روسيا وودع البطولة من دور المجموعات بعدما لعب في مجموعة صعبة ضمت العملاقتين إسبانيا والبرتغال إلى جانب إيران.

وبعد هذا النجاح الباهر في أفريقيا، قرر رينار أن ينقل مسيرته المظفرة إلى قارة آسيا بتدريب السعودية في يوليو تموز 2019 بعقد يمتد لعامين ونصف العام مع منتخب اعتاد تغيير المدربين سريعا.

وفي حدث لا يتكرر كثيرا استمر رينار مع السعودية أكثر من ثلاث سنوات بعدما قاد الفريق للتأهل لكأس العالم متصدرا مجموعته ومحققا في الوقت ذاته أعلى رصيد من النقاط في تاريخ مشاركات الفريق في التصفيات النهائية وبرصيد 23 نقطة.

ومنذ تعيينه، صعد المنتخب السعودي من المركز 70 إلى المركز 51 في تصنيفات الاتحاد الدولي (الفيفا).

وبعد هذا النجاح، أعلن الاتحاد السعودي تمديد عقد رينار حتى عام 2027 لتستمر مسيرته مع المنتخب الملقب باسم "الأخضر" إلى نحو ثماني سنوات في حال استمر حتى نهاية عقده الجديد.

وإذا استمر رينار في منصبه، فإنه سيقود السعودية خلال كأس آسيا 2023 وسيملك فرصة الظهور في كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز