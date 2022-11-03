فهد المولد.. من المنشطات لتشكيلة السعودية المبدئية

المصدر: رويترز

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رغم إيقافه لمدة أربعة أشهر من مركز التحكيم الرياضي وابتعاده عن الملاعب بسبب عقوبة من لجنة المنشطات، قرر الفرنسي إيرفي رينار مدرب السعودية ضم فهد المولد مهاجم الاتحاد السابق والشباب الحالي إلى تشكيلة كأس العالم لكرة القدم في قطر في مفاجأة كبيرة للكثيرين.

وضم رينار لاعبه البالغ عمره 28 عاما لتشكيلة خاضت معسكرا في مدينة أليكانتي الإسبانية في سبتمبر أيلول الماضي استعدادا لكأس العالم، رغم غيابه عن اللعب بعد إيقافه 18 شهرا لتناول مادة محظورة رياضيا قبل تخفيض العقوبة إلى شهرين.

وانضم المولد أيضا للتشكيلة المبدئية الأخيرة التي أعلنها رينار وضمت 32 لاعبا رغم عدم مشاركته بانتظام، وسيأمل بكل تأكيد أن يبقى حتى موعد الإعلان عن التشكيلة النهائية للظهور في قطر.

وسبق إيقاف المولد في 2019 لمدة عام بعد سقوطه في اختبار منشطات في مباراة بالدوري المحلي.

ورغم ذلك أعلن الشباب في أغسطس الماضي تعاقده مع المولد لمدة ثلاث سنوات في صفقة مجانية، لكنه لا يشارك بشكل أساسي.

وعن مشاركته في المباريات مع الشباب قال المولد عقب الفوز على الرائد في الدوري في أكتوبر "أشارك تدريجيا في المباريات. نسعى للمنافسة على كافة البطولات".

وسيحاول المولد أن يستعيد أيام التألق السابقة إذ أنه كان من أبرز اللاعبين السعوديين حيث لعب للاتحاد منذ 2011 وحتى انتقاله للشباب.

وخاض اللاعب المولود في جدة أول مباراة دولية أمام الصين في 2013 وسجل هدف السعودية الوحيد رغم الخسارة 2-1.

ويملك المولد، الذي أحرز مع الاتحاد كأس الملك وكأس ولي العهد في 2013، عدة أرقام فردية مع بلاده، إذ أنه الهداف الحالي للفريق الذي خاض المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي في أبوظبي قبل كأس العالم، كما أنه الأكثر مشاركة في المباريات الدولية.

وتلعب السعودية في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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