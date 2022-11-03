مواجهات السعودية السابقة أمام منتخبات مجموعتها بكأس العالم

المصدر: رويترز

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فيما يلي أهم المواجهات السابقة للسعودية أمام منتخبات المجموعة الثالثة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر الجاري.

* السعودية مع الأرجنتين:

- في 1988: التقى المنتخبان مرتين في بطولة الكأس الذهبية الأسترالية، وكانت المواجهة الأولى في دور المجموعات وانتهت بالتعادل 2-2، وسجل ماجد عبد الله هدف السعودية الأول، فيما سجل هرنان دياز هدفا بالخطأ في مرماه، وأحرز أيضا هدفي بلاده.

وتقابل المنتخبان في مباراة تحديد المركز الثالث، وخسرت السعودية 2-صفر.

- في 1992: كان الموعد مع مباراة في كأس القارات وعلى ملعب الملك فهد الدولي بالسعودية، وفازت الأرجنتين 3-1. وأحرز سعيد العويران هدف بلاده الوحيد، بينما تكفل ليوناردو رودريجيز وكلاوديو كانيجيا ودييجو سيميوني بأهداف الأرجنتين.

- في 2012، وعلى ملعب الملك فهد الدولي أيضا، لكنها شهدت وجود النجم ليونيل ميسي على رأس تشكيلة الأرجنتين وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف.

* السعودية مع بولندا:

- أقيمت ثلاث مباريات ودية بين المنتخبين في 1994، وفازت بولندا في الأولى بنتيجة 1-صفر في فرنسا في 13 أبريل .

وأقيمت المواجهة الثانية في 7 ديسمبر ، على ملعب الأمير فيصل وانتهت بفوز بولندا التي انتصرت 2-1 أيضا في المباراة الثالثة بعدها بثلاثة أيام.

- في 2006: لعبت السعودية ضد بولندا في ملعب الملك فهد الدولي يوم 28 مارس خلال الاستعداد لخوض نهائيات كأس العالم وخسرت 2-1 وجاء هدف المنتخب العربي بواسطة المدافع رضا تكر.

* السعودية مع المكسيك:

- في 1995: فازت المكسيك 2-صفر على السعودية في السادس من يناير كانون الثاني على ملعب الأمير فيصل ضمن دور المجموعات في كأس القارات.

- في 14 ديسمبر 1997 على ملعب الملك فهد، وانتهت بخمسة أهداف للمكسيك أيضا، ضمن منافسات كأس القارات.

- في 25 يوليو عام 1999 في مكسيكو سيتي بالمكسيك، وانتهت بنتيجة 5-1 للمكسيك، في المجموعة الأولى لكأس القارات أيضا، وسجل نواف التمياط هدف السعودية الوحيد من ركلة جزاء.

- في 11 أكتوبر 1995، في لوس أنجليس بالولايات المتحدة، فازت المكسيك وديا 2-1 وسجل مانويل فيدريو هدف السعودية الوحيد بعدما هز شباكه بالخطأ.

-في 3 يونيو 1998 في فرنسا انتهت مباراة ودية بين المنتخبين بالتعادل دون أهداف.

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