المصدر: رويترز

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فيما يلي حقائق عن منتخب السعودية المشارك في كأس العالم لكرة القدم في قطر.

* تصنيف الفيفا: 51

* البطولات السابقة

تشارك السعودية في النهائيات للمرة الثانية على التوالي والسادسة بشكل عام. ولا تزال تبحث عن معادلة أو تخطي أفضل إنجاز لها خلال مشاركتها الأولى.

ففي نسخة 1994 بالولايات المتحدة وصلت إلى الدور الثاني من البطولة بعد الفوز على المغرب وبلجيكا بدور المجموعات، وفي المباراة الثانية سجل سعيد العويران هدفا فرديا مذهلا.

من ذلك الحين، خرجت السعودية من الدور الأول وتعرضت لخسائر ثقيلة بينها 8-صفر أمام ألمانيا في 2002 و5-صفر أمام روسيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018.

* التأهل

تصدر فريق المدرب إيرفي رينار المجموعة الثانية بالمرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية ليحجز مقعده في كأس العالم، متفوقا بنقطة واحدة على اليابان، وحقق أربعة انتصارات في أول أربع مباريات، منها الفوز 1-صفر على اليابان، وشقت السعودية طريقها إلى قطر رغم تراجع مستواها في المباريات الأخيرة بالتصفيات.

* النتائج

في المباريات الودية الأخيرة، خسرت السعودية أمام كولومبيا وفنزويلا في يونيو حزيران، ثم تعادلت سلبيا مع الإكوادور والولايات المتحدة في سبتمبر أيلول. وفازت السعودية 1-صفر على مقدونيا الشمالية ثم تعادلت مع ألبانيا وهندوراس في أكتوبر تشرين الأول.

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