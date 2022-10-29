مدافع تشيلسي يتطلع للمشاركة في كأس العالم

المصدر: رويترز

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لا يزال المدافع الإنجليزي ريس جيمس يأمل في المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر الشهر المقبل رغم أنه لا يزال في بداية رحلة التعافي من إصابة في الركبة.

وتعرض جونز (22 عاما) للإصابة خلال مباراة لفريقه تشيلسي اللندني في دوري أبطال أوروبا في مواجهة ميلان الإيطالي في وقت سابق من الشهر الجاري بينما أشارت التقديرات إلى غيابه عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع ما يعني غيابه عن نهائيات كأس العالم التي تنطلق في 20 نوفمبر.

وقال جيمس الذي شارك في 15 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وأصبح لاعبا أساسيا في المنتخب إنه سيقوم بكل ما يستطيع من أجل العودة إلى سابق لياقته قبل إعلان المدرب جاريث ساوثجيت تشكيلة إنجلترا التي ستخوض النهائيات العالمية المقبلة.

وقال جيمس في تصريحات نقلتها عنه صحفية ذا صن "لابد لي من الاستمرار في العمل بكل جدية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وأرى كيف سيكون وضعي في يوم الإعلان عن التشكيلة..

"سأستمر في المحاولة ولن استبعد مشاركتي. عملية التعافي بطيئة ونحن في مراحلها الأولى..

"الطاقم الطبي في تشيلسي لم يقدم لي تقديرات عن إمكانية مشاركتي في كأس العالم..

"سيكون الأمر صعبا جدا. فهذه إصابة تتطلب وقتا طويلا للتعافي وقد جاءت في فترة حرجة لكني أبذل قصارى جهدي أملا في النجاح وإن لم يحدث فلا بأس لأنني أكون حاولت."

وسيبدأ المنتخب الإنجليزي مسيرته في النهائيات المقبلة بمواجهة نظيره الإيراني في 21 نوفمبر المقبل.

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