فليك يعلن قائمة المنتخب الألماني لكأس العالم 10 نوفمبر

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن هانزي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني سيعلن عن قائمة الفريق لكأس العالم في قطر يوم العاشر من نوفمبر المقبل.

وسيكون بمقدور فليك استدعاء 26 لاعبا للبطولة التي تقام ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وبحلول يوم 21 أكتوبر الجاري يجب على الاتحاد الألماني وضع قائمة تصل إلى 55 لاعبا لإرسالها إلى الاتحاد الدولي (فيفا).

وسيتم استدعاء اللاعبين المشاركين في كأس العالم للقاء في مدينة فرانكفورت الألمانية يوم 13 نوفمبر المقبل، حيث ستقام مباراتان بالدوري الألماني في اليوم ذاته.

وسيسافر المنتخب الألماني إلى سلطنة عمان يوم 14 نوفمبر لإقامة معسكر قصير قبل السفر إلى قطر بعد ذلك بأربعة أيام حيث يستهل الفريق مشواره في البطولة بمواجهة اليابان يوم 23 من الشهر ذاته.

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