"الساموراي" سيكون أول الواصلين إلى الدوحة للمشاركة في مونديال 2022

المصدر: د ب أ

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر أمس الاثنين عن موعد وصول أول منتخب من المنتخبات الـ 32 المشاركة في البطولة، حيث تصل بعثة الفريق الياباني إلى الدوحة يوم السابع من نوفمبر المقبل استعدادا للمشاركة في المحفل العالمي.

وأوقعت قرعة المونديال منتخب الساموراي في المجموعة السابعة إلى جانب كل من إسبانيا وكوستاريكا وألمانيا.

وأشار كولين سميث، المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى أن 24 منتخبا من أصل 32 ستتواجد في حيز 10 كيلومترات فقط، مشيرا إلى أن بطولة كأس العالم بقطر قائمة على تقارب المسافات، مما يتيح للمنتخبات التحرك بسهولة ويسر في حاجز صغير.

وقال: سيشير كل مكان إقامة لهوية المنتخب الذي يقيم فيه من خلال الديكورات والتصميمات المميزة وبألوان زاهية، وسيشعر كل اللاعبين وكأنهم في وطنهم الثاني، حيث ستتوافر لهم كل أساليب الراحة.

وشدد كولين سميث على أن الملاعب في بطولة كأس العالم من الطراز العالي، وهي الأولوية الأولى في هذه النسخة المميزة.

وأوضح سميث أنه سيكون هناك 74 ملعبا للتدريب ولخوض المباريات أيضا لجميع الفرق وللحكام كذلك، وسوف تخصص 8 ملاعب لكل المباريات.

وتابع قائلا: "أرضية كل ملعب من الطراز العالمي ومزودة بنظام تكنولوجي يساعد في المحافظة على العشب وفيها التقنية الحديثة التي بإمكانها أن تحقق الإنارة المناسبة لكل الملاعب.

واختتم حديثه بالقول: سيتم توفير كل لوازم النجاح عبر شراكة بناءة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

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