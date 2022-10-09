بريطانيا تطلب من 1308 مشجعين تسليم جوازات سفرهم لحرمانهم من حضور المونديال

المصدر: د ب أ

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سيضطر أكثر من 1300 مشجع بريطاني يخضعون لحظر حضور مباريات كرة القدم إلى تسليم جوازات سفرهم البريطانية إلى الشرطة بموجب إجراءات تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا"البريطانية أن هذه الإجراءات ستمنع مشجعي كرة القدم الذين يتسمون بالعنف والإساءة في إنجلترا وويلز من السفر لحضور مباريات كأس العالم في قطر، ابتداء من الشهر المقبل.

وقالت وزارة الداخلية إن أولئك الذين يمتنعون عن تسليم جوازات سفرهم ويحاولون السفر لحضور البطولة قد يواجهون السجن لمدة ستة أشهر وغرامة غير محدودة.

وأضافت أنه إذا رغب أي مشجع من بين 1308 أشخاص يخضعون لأوامر حظر السفر إلى دول أخرى خلال الفترة من 10 نوفمبر إلى نهاية المنافسات، فسوف يحتاج إلى الحصول على إذن حتى يتسنى له الاحتفاظ بجواز سفره.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان: "نتطلع جميعا إلى تشجيع إنجلترا وويلز في قطر ولن ندع سلوك أقلية من الخارجين على القانون يشوه ما سوف تكون بطولة مثيرة".

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