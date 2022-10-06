العاملون في الحكومة القطرية سيداومون من المنزل خلال كأس العالم

المصدر: رويترز

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أمرت قطر معظم موظفي الحكومة بالعمل من منازلهم خلال كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل بينما ستقلص المدارس ساعات العمل قبل أسبوعين من البطولة قبل أن تغلق أبوابها تماما بينما تستعد البلاد لتدفق أعداد كبيرة من الزائرين لمتابعة الحدث.

وقطر هي أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف نهائيات كأس العالم التي تنطلق في 20 نوفمبر على أن يقام النهائي في 18 ديسمبر المقبل.

وتأمل البلاد في أن تجتذب البطولة ما يقرب من 1.2 مليون زائر، أو ما يقرب من نصف سكان الدولة الخليجية، مما يشكل تحديا لوجسيتيا وشرطيا.

لهذا السبب، قالت الحكومة في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن 80 في المئة من قوتها العاملة ستداوم من المنزل بين أول نوفمبر وحتى 19 ديسمبر.

وسيتم تقليص عدد الفصول الدراسية في المدارس العامة والخاصة لتستمر حتى الظهر فقط بين أول نوفمبر و17 من الشهر ذاته، وسيتم إغلاقها بعد ذلك طوال فترة كأس العالم وحتى 22 ديسمبر على الأقل.

وقال محمد الهاجري المتحدث الرسمي باسم مكتب الاتصال الحكومي القطري في مقطع فيديو إن الإجراءات اتخذت بعد "مراعاة المصلحة العامة وتماشيا مع استعدادات الدولة لاستضافة هذا الحدث".

وتأهل 32 فريقا للنهائيات وستقام المباريات في ثمانية ملاعب تنتشر حول العاصمة الدوحة. وقطر هي أصغر دولة تستضيف أكبر حدث في عالم كرة القدم .

وقامت قطر ببناء شبكة نقل جديدة في الفترة التي تسبق البطولة، بما في ذلك الطرق السريعة وشبكة المترو التي بدأ العمل في عام 2019، لكنها لم تتعامل مع هذا النوع من أعداد الزوار المتوقع حضورهم لمتابعة كأس العالم.

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