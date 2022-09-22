تونس تبدأ استعداداتها لكأس العالم بفوز على جزر القمر

المصدر: رويترز

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فازت تونس 1-صفر على جزر القمر في مباراة ودية أقيمت بفرنسا اليوم الخميس استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في نوفمبر المقبل.

سجل هدف المباراة الوحيد طه ياسين الخنيسي مهاجم الكويت الكويتي بعد مرور ساعة من زمن اللعب.

وأجرى جلال القادري مدرب منتخب تونس العديد من التغييرات بعد افتتاح التسجيل ودفع بحنبعل المجبري وسيف الله اللطيف ومرتضى بن وناس وعصام الجبالي ونادر الغندري بدلا من سيف الدين الخاوي ووهبي الخزري والخنيسي وإلياس السخيري وبلال العيفة.

وأشرك مدرب تونس لاعب وسط ليون الفرنسي الواعد شيم الجبالي المنضم حديثا لتشكيلة تونس في آخر خمس دقائق.

ولم يغامر القادري بالدفع بنجم الفريق يوسف المساكني والمدافع الأيسر علي العابدي المحترف في كاين الفرنسي بعد عودتهما من الإصابة.

وستواجه تونس، التي تستعد لمشاركتها السادسة في نهائيات كأس العالم، منتخب البرازيل في ثاني مبارياتها الودية يوم الثلاثاء المقبل.

وستنافس فرنسا حاملة اللقب والدنمرك وأستراليا ضمن المجموعة الرابعة بكأس العالم.

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