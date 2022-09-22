استعدادا لكأس العالم..منتخب المغرب يعبر أولى تجاربه الودية بهدف في مرمى مدغشقر

المصدر: رويترز

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فاز المنتخب المغربي لكرة القدم على ضيفه منتخب مدغشقر 1-صفر اليوم الاربعاء في سلا قرب العاصمة الرباط في مباراة ودية استعدادا لنهائيات كأس العالم في قطر في نوفمبر المقبل.

أحرز هدف المنتخب المغربي المهاجم وليد شديرا لاعب باري الإيطالي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية بعد تمريرة من فهد موفي.

وسيطر المنتخب المغربي بقيادة المدرب وليد الركراكي على أجواء الشوط الأول وكان بإمكانه مضاعفة النتيجة على الأقل لكنه واجه يقظة حارس مدغشقر.

واعتمد المدرب الجديد لمنتخب المغرب على تشكيلة أغلبها من اللاعبين الجدد أو العائدين على غرار بدر بانون وعبد الحميد الصابيري ويونس بلهندة وعبد الصمد الزلزولي.

وسيتوجه منتخب المغرب غدا الخميس إلى إسبانيا حيث يلتقي بعد غد الجمعة مع منتخب تشيلي في برشلونة قبل أن يتوجه جنوبا إلى مدينة اشبيلية التي ستستضيف الثلاثاء مباراته مع منتخب باراجواي.

ويغيب عن منتخب المغرب بسبب الاصابة الحارس الأساسي ياسين بونو وسفيان امرابط ونصير مزراوي.

وسيلعب منتخب المغرب الذي تأهل للمرة السادسة لكأس العالم والثانية على التوالي ضمن مجموعة صعبة بنهائيات كأس العالم في قطر والتي تضم كرواتيا وبلجيكا وكندا.

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