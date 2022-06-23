إنفانتينو: نسخة كأس العالم 2022 بقطر ستكون مميزة واستثنائية

المصدر: د ب أ

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شدد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن بطولة كأس العالم قطر 2022، ستكون مميزة واستثنائية، حيث ستتم استضافتها على أرضية 8 ملاعب من أعلى طراز ووفق أحدث التقنيات على المستويات العالمية، ومتقاربة في المسافة فيما بينها، ما سيتيح إمكانية مشاهدة مباراتين إلى 3 مباريات في اليوم الواحد، متوقعا أن يزور قطر أكثر من 3 ملايين مشجع، ومتابعة أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية البطولة.

وقال إنفانتينو خلال جلسة حوارية بعنوان العد التنازلي لأعظم حدث على وجه الأرض ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرج والمقام في العاصمة القطرية الدوحة، عن تصميم الكرة الرسمية لمونديال قطر الموسومة بـ "رحلة" والتي حملها بين ذراعيه أثناء الجلسة، واصفا إياها بـ المميزة قائلا: "بالإضافة إلى كونها الكرة الرسمية للمونديال، فهي تحمل اسم منتدى قطر الاقتصادي أيضا، وهي مخصصة فقط لهذا المنتدى، فضلا عن أن رحلة هذه البطولة في قطر صاحبتها تقلبات وظروف مختلفة".

وأضاف أن مبيعات تذاكر النهائيات مرتفعة، كاشفا عن أن هناك حوارات من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للملاعب رغم صعوبة الأمر.

وحول مدى استعداد قطر لاستضافة المونديال، أكد إنفانتينو على أن البلد والمنطقة تنتظر هذه البطولة بفارغ الصبر، وقال: "عام قبل المونديال، لم أر جاهزية كهذه،

ونحن الآن نستعد يوما بيوم ولحظة بلحظة للترحيب بأكثر من مليونين من المشجعين لجعل هذه التجربة استثنائية ومميزة"، نافيا قلقه من الطاقة الاستيعابية للفنادق، لا سيما أنه بالإضافة إلى الفنادق، فإن هذه البطولة ستشهد تجارب إقامة ممتعة من خلال استقبال المشجعين في الخيام وسط الصحراء، وهي فرصة رائعة، وتابع:"بالإضافة إلى أن البطولة ستستضيفها دولة قطر، فإنها أيضا بطولة لدول مجلس التعاون (الخليجي) وللشرق الأوسط".

وأثناء حديثه عن ما تم ترويجه بخصوص وضع العمال في منشآت كأس العالم، لفت جياني إنفانتينو إلى الزيارة التي قام بها إلى قطر بعد انتخابه في 2016، قائلا: "إن الأمور تغيرت بفضل التشريعات وحرص قطر على تجاوز كافة الملاحظات التي تم تسجيلها إذ تم إلغاء نظام الكفالة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وغيرها من الحوافز والتحسينات، وأنا أعيش هنا لمتابعة كل شيء، والأمور على أحسن وجه".

وأضاف رئيس الفيفا : "ما وصلنا إليه الآن في أوروبا تطلب مئات السنين، وهنا نعمل سويا من أجل أن نضمن أن يستمر ما تم تحقيقه حتى بعد كأس العالم"، معربا عن ترحيب اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي لكرة القدم وعموم القطريين بكافة الزوار ومشجعي البطولة، التي أكد أنها ستكون "استثنائية وغير مسبوقة نظرا لما تم توفيره لها من اعتمادات وتجهيزات متطورة".

وتوجه إنفانتينو بدعوة الزوار، الذين سيحضرون إلى قطر لمتابعة منتخباتهم، إلى احترام ثقافة البلد والمنطقة، قائلا في هذا الصدد: "قطر ترحب بالجميع، إذ سيمكن لكل زائر أن يرى حجم التطور الذي تعيشه البلاد على كافة المستويات، وأنا على يقين بأن الجميع سيحظى بمتابعة كأس عالم في غاية الروعة والتطور، كما سيقف النقاد على حقيقة الوضع بمجرد إعطاء إشارة انطلاق البطولة".

وذكر أن هناك لاعبين رائعين، أمثال كريستيانو رونالدو وليو ميسي ومبابي ونيمار، سيكونون جزءا من هذه البطولة التي ستقام خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين تزامنا مع بداية الموسم وقمته، لافتا إلى أن تنظيم البطولة في الصيف يكون في فترة يعاني فيها اللاعبون من التعب والإنهاك، لكن إقامة بطولة في الشتاء مثلما سيحدث لأول مرة في قطر "سيضمن أن تكون لدينا أفضل بطولة كأس عالم ليس فقط من وجهة نظر الجمهور، ولكن من حيث أداء اللاعبين وعطائهم على أرض الملعب".

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