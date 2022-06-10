السعودية تخسر مباراتها الودية الثانية استعدادا لكأس العالم

المصدر: رويترز

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خسرت السعودية مباراتها الودية الثانية على التوالي استعدادا لكأس العالم 2022 لكرة القدم بعد الهزيمة بهدف دون رد أمام منتخب فنزويلا سجله ناهويل فيراريسي في الشوط الأول في ختام معسكرها في إسبانيا اليوم الخميس.

وبعد الخسارة أمام كولومبيا بهدف دون رد يوم الأحد الماضي تجرع "الأخضر" هزيمة مماثلة في نهاية معسكره في أليكانتي الإسبانية اليوم رغم التغييرات التي أدخلها على التشكيلة.

بدأ منتخب السعودية المباراة بشكل جيد بفضل تحركات سالم الدوسري وعبد العزيز البيشي وياسر الشهراني.

ولاحت أول فرصة للدوسري بعد مرور 16 دقيقة لكن محاولته حادت عن المرمى.

وبعدها نشط منتخب فنزويلا ليهز الشباك في الدقيقة 37 بعد أن تصدى محمد العويس حارس السعودية لضربة رأس لكنها وجدت فيراريسي الذي أودعها الشباك.

وأجرى الفرنسي إيرفي رينار مدرب السعودية، الذي وقع مؤخرا عقدا سيبقيه مع الفريق حتى 2027، ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بدخول عبدالله عطيف وسامي النجعي وسلطان الغنام في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي.

وكان فراس البريكان قريبا من إدراك التعادل بعد ضغط على الحارس الفنزويلي.

كما كاد سلطان الغنام أن يدرك التعادل في آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة لكن الحارس الفنزويلي أنقذ الموقف.

وستلعب السعودية في كأس العالم في مجموعة واحدة مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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