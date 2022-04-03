أسطورة الكرة الجزائرية: مونديال قطر سيشهد مفاجآت!

المصدر: د ب أ

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قال أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر، اليوم الأحد، إنه يتوقع نسخة فريدة لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر نهاية العام الجاري، مرجحا تسجيل بعض المفاجآت في هذه البطولة.

وشارك ماجر، الجمعة الماضي في مراسم قرعة المونديال التي سحبت بالعاصمة القطرية الدوحة رفقة عدد من النجوم العالميين.

وقال ماجر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): " فخور جدا لمشاركتي في سحب عملية القرعة رفقة أساطير الكرة في العالم، أتوجه بالشكر الجزيل لكل من وضع الثقة في شخصي ومنحني هذه الفرصة".

وأضاف " كنت ولا زلت سفيرا لبلدي، وسأظل كذلك، لم ولن اتحدث بسوء عن الجزائر فما بالك بالمنتخب، قررت منذ مدة عدم الخوض في شأن المنتخب الجزائري لان هناك من كان يقوم بتأويل تصريحاتي لكن للأسف هناك من يريد استغلال اسم ماجر لتحقيق مآرب معينة".

كان موقعا الكترونيا في الكاميرون نسب تصريحات لماجر ضمنها عبارات وصفت بـ "المستفزة" لمشاعر الجماهير الجزائرية، على خلفية فشل "الخضر" في بلوغ المونديال بعد خسارتهم إيابا 1/2 على أرضهم أمام "الأسود غير المروضة" رغم فوزهم ذهابا بهدف دون رد.

ورد ماجر على ذلك بالقول: " لم اتحدث أبدا لهذا الموقع ولا لأي صحفي آخر، أقول للشعب الجزائري لا تصدقوا ما ينقلونه عني، هناك من يريد الإساءة لشخصي والايقاع بيني وبينكم".

من جهة أخرى، أبدى ماجر، أسفه لفشل منتخبات الجزائر ومصر وإيطاليا في التأهل لمونديال قطر 2022، مشيرا انها كانت تستحق ذلك.

وتوقع النجم السابق لنادي بورتو البرتغالي، أن تشهد البطولة المقبلة لنهائيات كأس العالم بعض المفاجآت خاصة وأنها تقام لأول مرة في بلد عربي، غير أنه رشح منتخبات كالبرازيل والأرجنتين وألمانيا وانجلترا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا، للبروز أكثر من غيرها.

وأردف يقول " أعيش في قطر وأعرف قدرات هذا البلد في التنظيم، لذلك انا واثق تماما من ان النسخة المقبلة لنهائيات كأس العالم ستكون فريدة من نوعها".

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