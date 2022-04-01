قرعة المونديال تضع الرباعي العربي في مواجهات صعبة مع ممثلي أوروبا وأمريكا الجنوبية

المصدر: د ب أ

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أوقعت قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بقطر، والتي أجريت اليوم الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة ، المنتخبات العربية في اختبارات صعبة ببداية مسيرتها في البطولة من خلال أربع مواحجهات مع ممثلي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ورغم ابتعاد المنتخب القطري ممثل البلد المضيف عن مواجهة المنتخبات التي توجت من قبل بلقب البطولة ، سيكون المنتخب القطري (العنابي) على موعد ثلاثة اختبارات صعبة حيث يستهل مسيرته في البطولة بمواجهة المنتخب الإكوادوري الذي قدم عروضا رائعة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للبطولة وحجز مقعده في المونديال عن جدارة.

كما يلتقي العنابي بعد ذلك نظيره السنغالي ، الذي توج في فبراير الماضي بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون ، على أن يكون ختام مشوار العنابي في المجموعة الأولى بالدور الأول للمونديال أمام المنتخب الهولندي الذي بلغ نهائي البطولة ثلاث مرات سابقة كان أحدثها في 2010 بجنوب أفريقيا.

في الوقت نفسه ، سيكون المنتخب السعودي (الأخضر) على موعد مع بداية صعبة للغاية في مواجهة المنتخب الأرجنتيني ثاني تصفيات أمريكا الجنوبية والفائز بلقب المونديال في نسختي 1978 و1986 علما بأن المنتخب الأرجنتيني هو المصنف الرابع على العالم حاليا.

ويلتقي المنتخب السعودي بعدها في المباراتين التاليتين بالمجموعة الثالثة مع منتخبي المكسيك وبولندا على الترتيب.

ووضعت القرعة المنتخب التونسي (نسور قرطاج) في مواجهة اختبارين أوروبيين في غاية الصعوبة حيث يلتقي نظيره الدنماركي بطل أوروبا السابق (يورو 1992) في بداية مشواره بالمجموعة الرابعة والذي يختتمه بالمواجهة الأوروبية الأخرى أمام المنتخب الفرنسي بطل العالم.

وينتظر نسور قرطاج منافسهم في المباراة الثانية بالمجموعة والذي يتحدد من خلال الملحق القاري حيث سيكون المتأهل من هذا الملحق هو المنتخب الإماراتي أو الأسترالي أو البيروفي.

وأوقعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة السادسة التي يخوض خلالها ثلاثة اختبارات نارية حيث يستهلها بمواجهة نظيره الكرواتي الذي بلغ نهائي بطولة كأس العالم الماضية عام 2018 بروسيا ثم يلتقي أسود أطلس في المباراة الثانية مع المنتخب البلجيكي (الشياطين الحمر) ، الذي تراجع أمس من صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة إلى المركز الثاني في التصنيف علما بأنه توج في المونديال الماضي بالمركز الثالث.

ويختتم المنتخب المغربي مسيرته في الدور الأول للبطولة بمواجهة نظيره الكندي الذي تأهل للمونديال المرتقب بجدارة بعد تصدره تصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) متفوقا على المنتخبين المكسيكي والأمريكي.

وأسفرت القرعة، في مركز قطر للمؤتمرات، اليوم عن المجموعات التالية :

المجموعة الأولى : قطر- الإكوادور- السنغال- هولندا.

المجموعة الثانية : إنجلترا- إيران- الولايات المتحدة الأمريكية- الفائز من الملحق الأوروبي (ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا).

المجموعة الثالثة : الأرجنتين- السعودية- المكسيك- بولندا.

المجموعة الرابعة : فرنسا- الفائز من الملحق العالمي (الإمارات أو أستراليا أو بيرو)- الدنمارك- تونس.

المجموعة الخامسة : إسبانيا- الفائز من الملحق العالمي (نيوزيلندا أو كوستاريكا)- ألمانيا- اليابان.

المجموعة السادسة : بلجيكا- كندا- المغرب- كرواتيا.

المجموعة السابعة : البرازيل- صربيا- سويسرا- الكاميرون.

المجموعة الثامنة : البرتغالي- غانا- أوروجواي- كوريا الجنوبية.

وتستضيف قطر المونديال على ثمانية استادات منها سبعة استادات شيدت خصيصا من أجل البطولة وهي استادات "لوسيل" و"البيت" و"المدينة التعليمية" و"أحمد بن علي" و"الثمامة" و"974" و"الجنوب" بالإضافة إلى استاد "خليفة الدولي" الذي خضع قبل سنوات لعملية تجديد وتطوير شاملة استعدادا لهذه البطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وتقام فعاليات البطولة خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين بمشاركة 32 منتخبا لتكون آخر نسخة من المونديال بهذا الحجم حيث يرتفع عدد المشاركين في البطولة إلى 48 منتخبا بداية من النسخة التالية عام 2026 .

وتمتد فعاليات الدور الأول للبطولة على مدار 12 يوما بداية من 21 نوفمبر حتى الثاني من ديسمبر المقبلين فيما تقام فعاليات الدور الثاني (دور الستة عشر) من الثالث إلى السادس من ديسمبر ثم دور الثمانية في يومي التاسع والعاشر من الشهر نفسه.

وتقام مباراتا الدور قبل النهائي للبطولة في يومي 13 و14 من الشهر نفسه فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث في 17 من الشهر نفسه على أن يسدل الستار على فعاليات هذه النسخة التاريخية في اليوم التالي بالمباراة النهائية.

وخلال منافسات الدور الأول للبطولة ، ستقام أربع مباريات يوميا بواقع جولة في مجموعتين يوميا ، وذلك في ظل تقارب المسافات بين الاستادات الثمانية المضيفة للبطولة.

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