المصدر: رويترز

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فيما يلي نتيجة قرعة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر التي أقيمت في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات اليوم الجمعة.

المجموعة الأولى

قطر

الإكوادور

السنغال

هولندا

المجموعة الثانية

إنجلترا

إيران

الولايات المتحدة

المتأهل من الملحق الأوروبي بين أوكرانيا واسكتلندا وويلز

المجموعة الثالثة

الأرجنتين

السعودية

المكسيك

بولندا

المجموعة الرابعة

فرنسا

الدنمرك

‭ ‬تونس

الفائز من ملحق الإمارات وأستراليا ضد بيرو

المجموعة الخامسة

إسبانيا

ألمانيا

اليابان

الفائز من الملحق بين كوستاريكا ونيوزيلندا

المجموعة السادسة

بلجيكا

المغرب

كرواتيا

كندا

المجموعة السابعة

البرازيل

صربيا

سويسرا

الكاميرون

المجموعة الثامنة

البرتغال

أوروجواي

كوريا الجنوبية

غانا

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