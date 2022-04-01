الفنانة المصرية شريهان تفاجئ الجمهور بكلمة في افتتاح حفل قرعة المونديال

المصدر: د ب أ

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كشف منظمو بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر اليوم الجمعة رسميا عن تميمة البطولة وتحمل اسم "لعيب".

وانضم "لعيب" بذلك إلى قائمة تمائم بطولات كأس العالم وقد جرى استعراضه عبر عرض كارتوني عالي الجودة في افتتاح حفل قرعة المونديال الذي يحتضنه مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وبدأ حفل القرعة، الذي أقيم بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) والعديد من أساطير ورموز كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، بكلمة للفنانة المصرية الشهيرة شريهان.

وألقت شريهان، ضيفة الحفل، كلمة أعربت فيها عن فخرها واعتزازها بإقامة المونديال للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، وما تمثله كرة القدم من قوة في توحيد الشعوب.

وبعدها تقدم كل من الممثل المخضرم إدريس ألبا، الذي حصد العديد من الجوائز الفنية المرموقة، والمذيعة الرياضية الشهيرة، ريشمين شودري، لبدء تقديم الحفل.

وبعدها مباشرة، جرى تقديم الأغنية الرسمية الأولى لكأس العالم 2022، والتي تم الاعلان عنها اليوم الجمعة ، وتحمل عنوان "هيّا هيّا (نحن أفضل معاً)".

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